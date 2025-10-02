Servicetekniker
2025-10-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings Länstrafik, Trafikavdelningen
Är du intresserad av kollektivtrafikens praktiska funktion på hållplatser och fordon? Vill du vara med och utveckla kollektivtrafiken? Då har vi kanske jobbet för dig!
Rollen som servicetekniker
Kollektivtrafiken är en spännande bransch i ständig utveckling. Vår ambition är att leverera en kollektivtrafik av god kvalitet med en hög kundnöjdhet. Våra hållplatser och fordon är ett första möte för våra resenärer på sin resa med oss och för att ta nästa steg i detta arbete så söker vi en självgående servicetekniker/fordonskontrollant.
Som servicetekniker bidrar du till att våra hållplatser är i gott skick och har korrekt information. En av dina arbetsuppgifter blir att underhålla och inventera den utrustning på våra hållplatser som Jönköpings Länstrafik ansvarar för samt att rapportera och följa upp underhåll som sköts av annan part som kommuner eller Trafikverket. Det kan exempelvis innebära att göra enkel felsökning på utrustning eller konstruktion, eller att åtgärda fysiska brister på hållplatser. Arbetet inkluderar relevant administrering i olika program och applikationer.
Du kommer även att jobba med kontroll av bussfordon hos våra trafikföretag där vi löpande följer upp att fordonen följer krav på funktion och skick både i depå och i trafikmiljön.
Du använder vår servicebil som arbetsredskap och arbetar över hela länet. Mycket av arbetet utför du självständigt och på egen hand i trafikmiljö och depå, men du samverkar också med olika yrkesroller inom Jönköpings Länstrafik och har mycket kontakt med trafikföretag, kommuner och leverantörer.
Arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid med hänsyn till teknikutveckling och strukturförändringar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse som ska tillsättas då en av våra medarbetare snart går i pension. Provanställning kan komma att tillämpas. Din arbetsdag börjar oftast vid 7-tiden och du arbetar helgfri vardag. Vid enstaka tillfällen under året, som vid tidtabellsskifte eller evenemang, kan behov finnas av arbetsinsats helgtid.
Din blivande arbetsplats
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision "För ett bra liv i en attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.
På trafikavdelningen har vi ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga länets buss- och tågtrafik. Länstrafiken har cirka 100 medarbetare och trafikavdelningen cirka 25 medarbetare. Du kommer främst att samarbeta med kollegor inom bussenheten som jobbar med fordon, infrastruktur och trafikomledningar. Hos oss möts du av medarbetare med stort engagemang, ett gediget intresse för sitt arbete och hög kompetensnivå.
Vi söker dig som har ett gott praktiskt handlag och ett stort engagemang och driv i ditt arbete. Du är en person som trivs i en roll där du får planera och genomföra ditt arbete självgående för att hålla utsatta tidsramar, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och trivs med många kontaktytor i arbetet.
Du har erfarenhet från liknande arbete där du använt din praktiska, tekniska förståelse och förmåga till problemlösning. Vi ser gärna att du har en gymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Teknisk utbildning eller erfarenhet av kollektivtrafikbranschen är en fördel.
Vi värdesätter att du är strukturerad och har ett högt service- och kvalitetsfokus. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska eftersom du har många kontakter i ditt arbete. Du representerar oss och har ett professionellt bemötande i alla situationer. Du behöver ha viss IT-vana och förmåga att arbeta i olika applikationer.
B-körkort eller högre behörighet är ett krav då du ofta är ute i trafikmiljön och ett arbetsfordon används för uppdraget. Du behöver också ha god geografisk lokalkännedom inom länet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en spännande tjänst, där du kan påverka resenärens möte med kollektivtrafiken i regionen. En chans att utveckla och förbättra kvalitén på frågor kopplat till våra fordon och hållplatser till fördel för våra kunder och vårt mål om ett ökat kollektivt resande. Du kommer till ett team med positivt klimat där vi samarbetar och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du blir en del av trafikavdelningen och ingår i vår bussenhet med engagerade kollegor som arbetar med busstrafiken eller med fordon och infrastrukturfrågor.
Du har en stor frihet att planera din egen arbetsdag som innehåller både fysiska och administrativa uppgifter. Du får jobba problemlösande med mycket tid ute i friska luften. Arbetsuppgifter kan vara både tekniskt praktiska och administrativa men även kopplade till planerade och oplanerade trafikförändringar.
Du kommer få vara med i uppstarten med ett nytt IT-stöd för hållplatsunderhåll. När du är ny i rollen kommer du att introduceras av erfarna kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta David Lundberg, Enhetschef Buss, tfn 0730 28 55 10, david.lundberg@jlt.se
eller Frank Edberg, Hållplats och fordonsansvarig, tfn 070 547 50 14, frank.edberg@jlt.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 oktober. Vi planerar att genomföra intervjuer med start v. 43-44. I ett första steg bjuder vi in till digitala intervjuer. Vi kan komma att tillämpa arbetsprov i samband med denna rekrytering. Välkommen med din ansökan!
Ersättning
