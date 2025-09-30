Servicetekniker
2025-09-30
Om tjänsten
Vi på Ikett Personalpartner söker nu efter en servicetekniker till en av våra kunder i Gävle!
I arbetsrollen kommer du att arbeta ute hos kunder med service, montering, felsökning och reparation av teknisk utrustning, exempelvis lyftlösningar och maskinkomponenter. Arbetet är varierande och varje uppdrag är unikt, vilket gör att ingen dag är den andra lik och sätter krav på din problemslösningsförmåga.
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Resor till annan ort kan förekomma i tjänsten.Profil
Vi ser gärna att du som söker:
• Utbildning och/eller erfarenhet av service, felsökning och reparation av tekniskt utrustning / fordon.
• Erfarenhet/kunskaper inom el och automation, elschema.
• God verktygsvana
• Goda kunskaper i både svenska och engelska.
• B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
