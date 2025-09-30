Servicetekniker
2025-09-30
Servicetekniker Karlstad
Introtext
Är du en självgående, driven och lösningsorienterad servicetekniker med erfarenhet av mekaniskt underhåll.
Då är det dig vi söker!
Om oss/om företaget
ProSeal är ett företag med stort kunnande och mångårig erfarenhet inom tung industri.
Vi är ett verkstadstekniskt försäljnings- och serviceföretag med kontor och verkstad i Karlstad och Gävle. Professionalitet, hälsa och säkerhet är några av våra ledord och vi tror på medarbetarens förmåga att arbeta kvalitetssäkert och utöva ett kundfokus.
Vi strävar efter att medarbetarna ska ta del av företagets utveckling och vill ta vara på medarbetarnas åsikter och idéer.
Hos oss har du chansen att påverka och tillsammans skapar vi en säker, utvecklande och trivsam arbetsplats!
Om tjänsten/Arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med service och underhåll av pumpar och mekanisk utrustning i vår verkstad, men också ute hos kund. Arbetsuppgifterna kan variera, som exempelvis demontering, nyinstallation, felsökningar, reparationer och förebyggande underhåll med mera.
Du ansvarar för att dokumentera rapportunderlag och korrekt tidsrapportering för de arbeten du utför.
Ibland kan arbetsuppgifterna, vid brådskande arbeten, omprioriteras och det finns därför ett visst behov av att du är flexibel.
Det förekommer även perioder då våra tjänster är högt eftertraktade, vilket innebär perioder av arbete utanför ordinarie arbetstid.
Arbeten utförs oftast tillsammans med andra servicetekniker.
Tjänstegrad: 100%
Tillträde till tjänst: omgående
Befattningstitel: Servicetekniker
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat som servicetekniker och har ett genuint tekniskt intresse.
Du drivs av att leverera kvalitet och är stolt över ditt yrke. Du är lösningsorienterad och motiveras av att lyckas lösa problem inom uppsatta tidsramar, med bibehållen kvalitet.
Arbetet innebär att du kommer arbeta tillsammans med andra servicetekniker och behöver därav ha lätt för att samarbeta med dina kollegor.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete med industriservice och/eller som underhållstekniker, samt en 3-årig yrkesinriktad gymnasieutbildning eller motsvarande.
Det är meriterande om du arbetat med eller utövat service och underhåll gällande mekaniska tätningar, kullager, packningar, pumpar, hydraulik eller transmission, med mera.
Du är flexibel och ser inga problem med att planerat arbete kan bli omprioriterat för mer akuta behov.
Då arbete utförs ute hos kund är körkort ett krav.
Placering
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor och verkstad i Karlstad. Utöver arbete i vår verkstad kommer du att arbeta ute hos kund, övernattning på annan ort kan förekomma.
Skicka CV och personligt brev till anders.ljungberg@proseal.se
Ansökningarna behandlas löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2025-10-31
Vid frågor kring tjänsten kontakta:
Servicechef: Michael Söderqvist 072 - 533 13 10, michael.soderqvist@proseal.se
VD: Anders Ljungberg 070 - 2575322, anders.ljungberg@proseal.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Sealing Sverige AB
