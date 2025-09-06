Servicetekniker
Th:S El & Hushållsservice AB / Elektronikjobb / Skövde Visa alla elektronikjobb i Skövde
2025-09-06
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Th:S El & Hushållsservice AB i Skövde
Gillar du att arbeta ute hos olika kunder ? Har du en känsla för service och vill jobba heltid som Elektriker / Servicetekniker på ett företag i tillväxtfasen ?
Arbetsbeskrivning:
I rollen arbetar du på fältet med att montera/åtgärda våra kunders produkter och ge de en mycket god och hög service.
Till rätt person kan vi erbjuda ett spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter och stor frihet i en trevlig arbetsmiljö tilsammans med kunninga kollegor och samarbetspartner.
Du som söker;
Du bör ha elteknisk kompetens eller erfarenhet/utbildning från vitvaror,kyla, el,styr eller vvs området.
Vi ser gärna att du har en positiv inställning och servicekänsla. Du är självgående, intiativrik och tycker om att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du bör vara praktiskt lagd, problemlösare och mån om att alltid lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du talar och skriver svenska obehindrat.
Hög arbetsmoral,flexibilitet och nogrannhet värdesätter vi hos dig. Det är därför viktigt att du trivs i ett omväxlande arbete med mycket eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: daniel@thsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Th:S El & Hushållsservice AB
(org.nr 556521-8178)
Haganders Väg 4 (visa karta
)
541 36 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9495840