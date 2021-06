Servicetekniker - Wikan Personal AB - Maskinreparatörsjobb i Klippan

Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Klippan2021-06-30Snapphanetruck AB med verkstad och huvudkontor i Hässleholm och verkstad i Helsingborg säljer truckar över hela landet. Företaget har en serviceorganisation som täcker större delen av Götaland.2021-06-30Snapphanetruck AB:s affärsidé är att köpa begagnade Linde- och Toyotatruckar, ta truckarna till verkstaden i Hässleholm, rekonditionera och låta trucken gå igenom företagets noggranna kvalitetssystem i produktionen för att sedan leverera en truck i nyskick efter kundens önskemål. Företaget erbjuder även nya Toyotatruckar specialanpassade efter kundens önskemål. Snapphanetruck AB:s ledord i verksamheten är kvalitet.Mer information om Snapphanetruck AB hittar du på vår hemsida, www.snapphanetruck.se. Vi behöver utöka vår serviceorganisation och söker nu en servicetekniker till västra Skåne/södra HallandI denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.I rollen som servicetekniker kommer du att besöka Snapphanetruck AB:s kunder där du självständigt utför felsökningar, service och reparationer av truckar. Du kommer att ingå i ett nätverk av kollegor, cirka 12 servicetekniker, att bolla dina dagliga utmaningar med.Vi tillhandahåller en utrustad bil samt ger dig den utbildning du behöver.Din bakgrund/Dina egenskaperVi söker dig som har goda kunskaper om mekanik, elektronik och hydraulik samt har några års erfarenhet av felsökning och reparationer av maskiner. Meriterande är erfarenhet av just truckar, lantbruks- och/eller entreprenadmaskiner.Vi tror att du har ett stort tekniskt intresse och trivs med att arbeta ute på fältet samt har förmågan att skapa och behålla goda relationer med dina kunder.För att trivas i tjänsten som servicetekniker tror vi att du drivs av att leverera kvalité och har ett stort intresse att vara med i en långsiktig utveckling tillsammans med företaget. Du bör vara en person som har lätt för att samarbeta tillsammans med andra kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat.Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser självständigt till att utföra dem på ett noggrant och effektivt sätt.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du ska arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt fungera som en förebild för vårt företag och våra produkter.Information och kontaktTjänsten som servicetekniker är på heltid, arbetstiden är förlagd till dagtid och är en tillsvidareanställning hos Snapphanetruck AB.Är du intresserad? Välkommen att skicka in din ansökan snarast möjligt via Wikan Personals hemsida, www.wikan.se. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsätts innan sista ansökningsdag som är 210730För mer information eller frågor kontakta Tomas Nilsson, telefon 0451-70 74 81.Välkommen med Din ansökan!Om Wikan PersonalWikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag.Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 380 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Wikan Personal AB5839457