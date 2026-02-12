Servicetekniker - Malmö
2026-02-12
Vi söker en Servicetekniker som är intresserad att jobba inom Ventilation!
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt - varje dag? Just nu söker vi en driven och erfaren tekniker till vår kund i Malmö. Här får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag inom både service och montage, och bli en viktig del i ett företag som satsar på kvalitet och utveckling.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ventilationstekniker får du ett brett och stimulerande arbetsområde. Du kommer framför allt att arbeta med:
Service och ventilationsmontage
Tillsyn, skötsel och underhåll av ventilationssystem
Felsökning
Installationsarbete inom klimat och ventilation
Medverkan i planering av förebyggande underhåll
Du har daglig kundkontakt, vilket gör jobbet både socialt och omväxlande. Perfekt för dig som gillar variation och nya utmaningar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har något års erfarenhet som tekniker (ej krav på vent)
Är noggrann, självgående och gillar att ta eget ansvar
Har en positiv inställning och trivs med ett lösningsorienterat arbetssätt
Har lätt för att kommunicera och trivs i mötet med kunder
Innehar B-körkort
Du kommer att driva många uppgifter självständigt, vilket gör att du bör trivas med att planera din egen arbetsdag. Samtidigt finns ett engagerat team runt dig när du behöver stöd.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in ditt CV till jobb@btp.se
och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka din ansökan! Ange referens "Tekniker" i ditt mejl.
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: jobb@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Jobbnummer
