Servicetekniker - Billesholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Bjuv Visa alla maskinreparatörsjobb i Bjuv
2025-09-12
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Bjuv
, Helsingborg
, Ängelholm
, Landskrona
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu en servicetekniker till spännande uppdrag på Agro Maskiner i Billesholm!Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Agro Maskiner är ett väletablerat företag inom lantbruksmaskiner. Företaget arbetar med försäljning, service och reservdelar för några av marknadens ledande varumärken. Med lång erfarenhet och stark lokal förankring är Agro Maskiner en pålitlig partner för lantbrukare i regionen.
Arbetsmiljön präglas av engagemang, ansvarstagande och ett stort kundfokus. Organisationen är familjär, där gemenskap, yrkesstolthet och viljan att alltid hitta de bästa lösningarna för kunderna står i centrum.Om tjänsten
Som servicetekniker på Agro Maskiner kommer man främst att arbeta med service, felsökning och reparation av tröskor. Arbetet är varierande och omfattar både verkstadsjobb och service ute hos kund. Rollen är en viktig del av teamet där den tekniska kompetensen bidrar till att kunderna kan hålla sina maskiner i toppskick.
Vi söker dig som
Agro Maskiner söker en person som är tekniskt intresserad och tycker om att arbeta praktiskt. Personen är lösningsorienterad, självgående och har lätt för att samarbeta. Du motiveras av att arbeta metodiskt och ansvarsfullt med tekniska lösningar.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, tunga fordon eller annan likvärdig bakgrund
Goda kunskaper inom mekanik, el och hydraulik
Teknisk utbildning inom fordon eller annan motsvarande bransch är mycket meriterande
B-körkort är ett krav
Behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift
DatorvanaÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar Agro Maskiner med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9506054