Servicerådgivare till Werksta Mölnlycke
2025-12-16
Vill du arbeta med rådgivning och kundservice i bilbranschens framkant? Werksta Mölnlycke söker nu en erfaren servicerådgivare som vill bidra till en kundupplevelse utöver det vanliga. Här får du möjlighet att utvecklas i en modern och inkluderande verkstadsmiljö där kvalitet, respekt och engagemang står i centrum - tillsammans med ett engagerat team som värdesätter samarbete och ständig förbättring.
Ansvarsområden för Servicerådgivare på Werksta Mölnlycke - Kundservice och serviceprocess i fokusSom servicerådgivare är du nyckelpersonen mellan kunden, verkstadens tekniker och externa samarbetspartners. Du ansvarar för hela serviceflödet, från första kontakt och rådgivning till uppföljning och återkoppling vid färdigställt arbete. Din roll är avgörande för att skapa trygghet, tillit och leverera exceptionell service i alla kundmöten.
Ta emot och registrera bokningar, fysiskt och digitalt
Vara kundens kontaktperson genom hela serviceprocessen
Bistå kunder med rådgivning kring service, reparation och underhåll
Samordna arbetsordrar internt och säkerställa rätt information till tekniker
Löpande informera kunder om status, kostnader och tider
Hantera administrativ dokumentation, kunduppföljning och reklamationer
Bidra till ett effektivt kundflöde och optimera schemaläggning
Samarbeta med teamet för att säkerställa leverans enligt Werkstas kvalitetsstandard
Din profil - Erfaren servicerådgivare med servicekänsla och struktur
Vi söker dig som har erfarenhet från kundmottagning, rådgivning och administration inom fordonsbranschen eller motsvarande. Som person är du kommunikativ, lösningsfokuserad och trivs i en serviceintensiv miljö där din professionalitet gör skillnad. Du är trygg med både digitala och personliga kundmöten, gillar ordning och reda och uppskattar ett dagligt samarbete i teamet.
Flerårig erfarenhet som servicerådgivare, kundmottagare eller liknande roll inom bilverkstad
God förmåga att hantera kundrelationer och leverera professionell service
Kännedom om serviceprocesser, schemaläggning och arbetsorderhantering
Administrativ noggrannhet, systemvana och god IT-förmåga
Strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad i en snabbrörlig vardag
Flytande svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
B-körkort är ett krav
Werksta Mölnlycke erbjuder - Karriärmöjligheter och trygg arbetsplats för servicerådgivare
Stabil anställning i ett företag där din kompetens värdesätts
Moderna lokaler, digitala verktyg och engagerade kollegor
Kollektivavtal, konkurrenskraftig lön och bra personalförmåner
Möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom Werksta-koncernen
Stöd och introduktion för att snabbt komma in i rollen
En inkluderande och trivsam arbetsmiljö med högt i tak
Våra värderingar - Kvalitet, respekt och teamwork på Werksta Mölnlycke
Kvalitet: Alltid förstklassig service och hög leveranssäkerhet - vi sätter kundens behov främst.
Respekt: Vi bemöter varandra och våra kunder jämlikt och ser mångfald som en självklar styrka.
Samarbete: Genom gemensamt engagemang och öppenhet levererar vi bästa möjliga resultat.
Ansök till Werksta Mölnlycke - Servicerådgivare med erfarenhet och engagemang
Vill du ta nästa steg i din karriär som servicerådgivare och bli en viktig del av Werksta Mölnlycke? Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Linn Stenholm 0738-490 288.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Ann Östmar ann.ostmar@werksta.se 08-506 141 15 Jobbnummer
9648275