Servicerådgivare till Werksta Mölnlycke

Vill du arbeta med rådgivning och kundservice i bilbranschens framkant? Werksta Mölnlycke söker nu en erfaren servicerådgivare som vill bidra till en kundupplevelse utöver det vanliga. Här får du möjlighet att utvecklas i en modern och inkluderande verkstadsmiljö där kvalitet, respekt och engagemang står i centrum - tillsammans med ett engagerat team som värdesätter samarbete och ständig förbättring.
Ansvarsområden för Servicerådgivare på Werksta Mölnlycke - Kundservice och serviceprocess i fokusSom servicerådgivare är du nyckelpersonen mellan kunden, verkstadens tekniker och externa samarbetspartners. Du ansvarar för hela serviceflödet, från första kontakt och rådgivning till uppföljning och återkoppling vid färdigställt arbete. Din roll är avgörande för att skapa trygghet, tillit och leverera exceptionell service i alla kundmöten.

Ta emot och registrera bokningar, fysiskt och digitalt

Vara kundens kontaktperson genom hela serviceprocessen

Bistå kunder med rådgivning kring service, reparation och underhåll

Samordna arbetsordrar internt och säkerställa rätt information till tekniker

Löpande informera kunder om status, kostnader och tider

Hantera administrativ dokumentation, kunduppföljning och reklamationer

Bidra till ett effektivt kundflöde och optimera schemaläggning

Samarbeta med teamet för att säkerställa leverans enligt Werkstas kvalitetsstandard

Din profil - Erfaren servicerådgivare med servicekänsla och struktur
Vi söker dig som har erfarenhet från kundmottagning, rådgivning och administration inom fordonsbranschen eller motsvarande. Som person är du kommunikativ, lösningsfokuserad och trivs i en serviceintensiv miljö där din professionalitet gör skillnad. Du är trygg med både digitala och personliga kundmöten, gillar ordning och reda och uppskattar ett dagligt samarbete i teamet.

Flerårig erfarenhet som servicerådgivare, kundmottagare eller liknande roll inom bilverkstad

God förmåga att hantera kundrelationer och leverera professionell service

Kännedom om serviceprocesser, schemaläggning och arbetsorderhantering

Administrativ noggrannhet, systemvana och god IT-förmåga

Strukturerad, stresstålig och lösningsorienterad i en snabbrörlig vardag

Flytande svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

B-körkort är ett krav

Werksta Mölnlycke erbjuder - Karriärmöjligheter och trygg arbetsplats för servicerådgivare
Stabil anställning i ett företag där din kompetens värdesätts

Moderna lokaler, digitala verktyg och engagerade kollegor

Kollektivavtal, konkurrenskraftig lön och bra personalförmåner

Möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom Werksta-koncernen

Stöd och introduktion för att snabbt komma in i rollen

En inkluderande och trivsam arbetsmiljö med högt i tak

Våra värderingar - Kvalitet, respekt och teamwork på Werksta Mölnlycke
Kvalitet: Alltid förstklassig service och hög leveranssäkerhet - vi sätter kundens behov främst.

Respekt: Vi bemöter varandra och våra kunder jämlikt och ser mångfald som en självklar styrka.

Samarbete: Genom gemensamt engagemang och öppenhet levererar vi bästa möjliga resultat.

Ansök till Werksta Mölnlycke - Servicerådgivare med erfarenhet och engagemang
Vill du ta nästa steg i din karriär som servicerådgivare och bli en viktig del av Werksta Mölnlycke? Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Linn Stenholm 0738-490 288. Vi ser fram emot att lära känna dig och välkomna dig till vårt team!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Werksta Sweden AB (org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/

Arbetsplats
Werksta Sweden

Kontakt
Ann Östmar
ann.ostmar@werksta.se
08-506 141 15

Jobbnummer
9648275

