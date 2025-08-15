Servicerådgivare till Kave Bil i Skellefteå
2025-08-15
Bilgruppen i Norr fortsätter att växa och vi förstärker därför teamet med en serviceinriktad och positiv servicerådgivare!
Vill du utvecklas och vara med på en tillväxtresa för att möta den elektrifierade framtiden?
Bilgruppen i Norr finns idag representerad i Skellefteå, Umeå, Kramfors, Örnsköldsvik och Sundsvall. På orterna bedriver vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som den röda tråden.
Om rollen
Som servicerådgivare hos oss möter du varje dag många människor. Tempot är högt och din främsta arbetsuppgift är att serva våra verkstadskunder. I det arbetet ingår bokning och planering av det dagliga arbetet på verkstaden. Kundkontakten sker i huvudsak över disk, via telefon och via mail. Du är den person kunden möter när de lämnar sin bil för service och reparationen av sin bil. Du jobbar nära våra säljare och fungerar som den interna länken mellan försäljning och verkstad.
Rollen är ombytlig och ingen dag är den andra lik. Som servicerådgivare har du har du en av företagets viktigaste roller eftersom du möter flest kunder varje dag. Vi strävar efter högsta möjliga kundnöjdhet och rollen innebär att prestigelöst ta sig an de arbetsuppgifter som uppkommer. I arbetsuppgifterna ingår även att till viss del hantera tillbehör- och reservdelsfrågor. Vi arbetar i första hand med bilmärket Kia.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs i ett högt tempo. Du har vana av att arbeta administrativt och strukturerat. Vi ser att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet och tidigare arbete inom service är mycket meriterande. Viktigt är att du trivs i kundmötet och att du har lätt för att ta egna initiativ.
För att lyckas i denna roll bör du vara noggrann och ha god datorvana. Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift. Ett intresse för bilar är positivt men viktigast är att du är intresserad av människor och av att lära dig våra produkter. Ett krav för denna roll är B-körkort för manuell växellåda.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik!
Hos oss får du chansen att arbeta med välkända bilmärken och samtidigt utvecklas i en bransch som befinner sig på en spännande resa mot 100 % elektrifiering. Det här är din möjlighet att bli en del av framtiden!
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag. Vi har kollektivavtal som ger trygghet och bra villkor under din anställning.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 19 september.
Vill du veta mer? Besök vår hemsida på www.bgnorr.se
för mer information.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
(org.nr 559315-4627), http://www.bgnorr.se Arbetsplats
Bilgruppen i Norr Kontakt
Johannes Johansson johannes.johansson@kavebil.se 724027020 Jobbnummer
9461199