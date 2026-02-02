Servicerådgivare / kundmottagare
2026-02-02
Vi söker en kundmottagare som vill vara med och skapa en riktigt bra verkstadsupplevelse - från första kontakt till att kunden rullar ut nöjd och trygg. I den här rollen blir du spindeln i nätet i vår verkstad. Du möter kunderna, tar emot bilarna, håller ihop planering och kommunikation och ser till att arbetet flyter på smidigt tillsammans med tekniker, verkstadsledning och reservdelsfunktion.
En stor del av jobbet handlar om att ta emot kunder på plats, via telefon och mejl, boka tider och skapa tydlighet kring vad som ska göras. Du hjälper kunden att förstå nästa steg, stämmer av uppgifter och förväntningar, och följer upp under resans gång. När det är dags för inlämning och utlämning ser du till att allt är dokumenterat, att rätt information finns på arbetsordern och att både kund och verkstad har samma bild av uppdraget.
Rollen inkluderar även ett ansvar för reservdelar och lager i vardagen. Det kan handla om att beställa delar, ta emot leveranser, hålla ordning på lager och säkerställa att rätt delar finns hemma i rätt tid, så att jobben inte stannar upp. Du har också öga för detaljer - att delar och arbeten kommer med på underlagen och att allt blir korrekt inför fakturering.
För att trivas hos oss behöver du gilla kundkontakt och ha en naturlig servicekänsla, samtidigt som du tycker om struktur och tempo. Du är den som behåller lugnet när det är mycket samtidigt, prioriterar smart och kommunicerar tydligt - både med kunder och kollegor. Har du erfarenhet från verkstad, kundmottagning, reservdelar eller liknande är det meriterande, men det viktigaste är att du är rätt person: ansvarstagande, lösningsorienterad och med vilja att lära.
Du blir en del av ett team där vi hjälps åt, där kvalitet och bemötande är viktigt - och där du får en nyckelroll i att skapa struktur och trygghet för både kund och verkstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@svemabil.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svema Bil AB
Verksamhetsansvarig
Marcus Axelius marcus@svemabil.se 054176672 Jobbnummer
