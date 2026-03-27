Servicerådgivare
Du blir i rollen som servicerådgivare ansiktet utåt för bilåterförsäljarens verkstadsdel och du representerar företaget med ditt trevliga bemötande och din kunskap. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Som servicerådgivare har du kontakt med bilverkstadens kunder genom hela serviceprocessen samt ger stöd och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett trevligt och professionellt bemötande samt säkerställa att kundens önskemål blir uppfyllda.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att boka in kunder på verkstadsbesök via telefon, ta emot samt lämna ut bilar, vägleda kunderna i tekniska frågor och ta betalt eller fakturera. När du fått mer erfarenhet i rollen kommer du även att bedöma garantier samt bearbeta kundreklamationer. Du kommer vidare även att ansvara för verkstadens produktivitet och drift samt planering av mekanikernas arbetsdag. Ditt arbete sker i verkstadens datorsystem samt via telefon och mail. Kvalifikationer
Du har en bakgrund inom serviceområdet samt har arbetslivserfarenhet av bilbranschen gärna som servicerådgivare/ kundmottagare
Du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift
Du innehar B-körkort
Meriterande om du har erfarenhet av något av bilbranschens datorsystem, så som Kobra, Automaster, Tacdis eller Winassist
Har du kunskap om bilar och ett bilintresse ser vi det som ett stort plus
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en person som brinner för att ge förstklassig service och strävar efter att alltid överträffa kundens förväntningar. Du är social, har en positiv inställning och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och klarar av ett högt arbetssätt samtidigt som du är van vid att möta olika utmaningar och är en duktig problemlösare.
Ansökan och tillträde
Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag, där arbetspassen varierar mellan 7-16 samt 9-18.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Starfinder och Frida Eriksson. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205)
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se
