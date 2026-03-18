Servicerådgivare
2026-03-18
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda , CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar . Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den person en vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil! Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Har du ett högt kundfokus, tekniskt intresse och är lösningsorienterad? Då ska du söka tjänsten som Servicerådgivare till Volkswagen Transportbilar Gävle.
Ta emot och vägleda våra servicekunder, målsättningen är att hjälpa våra kunder snabbt och smidigt så de kan hålla sin verksamhet i rullning.
Ta fram prisuppgifter, sköta betalning och fakturering samt försäljning och hantering av reservdelslager.
Genom arbetsordern planera arbetet för våra tekniker samt ta emot och lämna ut bilar.
Tjänsten är ett vikariat på ca 6 mån heltid med start omgående.
Vem är du?
Godkänd gymnasial utbildning och flerårig erfarenhet av arbete i en kundfokuserad verksamhet.
Du behöver vara driven och engagerad i ditt arbete och ha ett intresse för vår bransch och ny teknik.
God administrativ förmåga där du kan prioritera och organisera ditt arbete. Meriterande med erfarenhet i systemen Automaster, Cabas och Elsa.
Uttrycka dig obehindrat i tal och skrift samt B-körkort.
Vårt erbjudande till dig
Din Bil är så mycket mer än bara bilar. Genom förmånliga medarbetarerbjudanden och kompetensutveckling vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för dig som jobbar hos oss. Läs mer på Karriär - vårt erbjudande | Din Bil
Friskvård Kollektivavtal Utbildning Personalrabatter Redo för nästa steg? Vi ser fram emot att veta mer om dig i din ansökan innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef. Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Bil Sverige AB
(org.nr 556060-5791), http://www.dinbil.se Arbetsplats
Din Bil Sverige AB Volkswagen Transportbilar Gävle Kontakt
Henrik Kristensen 026-665735 Jobbnummer
