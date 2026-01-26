Servicerådgivare
2026-01-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Ljungby
, Kalmar
, Jönköping
Servicerådgivare Atteviks Bil Växjö
Vill du bli en del av ett framgångsrikt team och få möjligheten att jobba med den senaste tekniken? Atteviks Växjö söker nu en servicerådgivare på vikariat.
I rollen som servicerådgivare kommer du att arbeta i fronten med mottagning och utlämning av bil, skapande av arbetsorder, sammanställning av arbetsorder, garantiavveckling och övrig administration. Din dag kommer att vara varierande med många möten med kunder i en tempofylld miljö där toppservice mot våra kunder är nyckelordet.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för service, är noggrann och klurig. Du har ett starkt engagemang & lösningsfokus och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Du bör ha en god administrativ förmåga och teknisk förståelse. Tidigare erfarenhet från service och bilbranschen är meriterande. Vi ser gärna att du är van att arbeta såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
B-körkort och god datorvana är ett krav.
Varför jobba hos Atteviks?
Hos oss får du jobba med de modernaste varumärkena inom fordonsindustrin, tillsammans med ett engagerat team som alltid tar ansvar och strävar efter framgång.
Som medarbetare hos Atteviks får du tillgång till en rad förmåner som kollektivavtalade pensioner och försäkringar, friskvårdsbidrag, personalrabatter, regelbundna hälsoundersökningar och du går kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen Group.
Redo att bli en del av vårt lag? Skicka in din ansökan idag!
Om Atteviks
Atteviks Bil är en ledande aktör inom fordonsindustrin med ett starkt fokus på innovation och kundnöjdhet. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de hetaste varumärkena inom fordonsindustrin. Hos oss får du jobba tillsammans med ett team som alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet och service. Vi värdesätter Gästfrihet, Sparsamhet och Klurighet i allt vi gör. Långsiktighet, Ordning & Reda, Lyhördhet och Respekt ska spegla vårt sätt att agera mot våra kunder, medarbetare samt leverantörer.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atteviksgruppen AB
(org.nr 556213-0400), https://www.atteviks.se/
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atteviks Bil AB (Växjö) Kontakt
Verkstadschef, SEAT/Skoda/CUPRA
Ludwig Magnusson ludwig.magnusson@atteviks.se 0470-753145 Jobbnummer
