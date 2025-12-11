Servicepersonal ÄTA
Baltazar Agro AB / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Linköping
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Baltazar Agro AB i Linköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt, lösa varierande uppdrag och vara med och förbättra utemiljöer för både kunder och boende? Vi söker en driven och noggrann medarbetare till vår Servicegrupp!
Om rollen
Som Servicearbetare arbetar du med att utföra beställda ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) i våra utemiljöer. Rollen är praktisk, varierad och kräver både hantverkskunnande och god servicekänsla. Du arbetar nära kund och arbetsledning för att skapa trygga, funktionella och attraktiva miljöer - från små reparationer till mindre anläggningsprojekt.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
ÄTA-arbeten och utemiljö
Utföra beställda ÄTA-arbeten enligt arbetsorder, ritning eller instruktion
Delta i anläggning, förbättring och justering av grönytor
Genomföra platsanpassningar utifrån kundens önskemål
Montera parkmöbler, cykelställ, papperskorgar och annan utrustning
Utföra reparationer av lekplatser, markytor och anläggningar
Genomföra markförberedande arbeten och mindre anläggningsmoment
Snöröjning, halkbekämpning och sandning vintertid
Planering och dokumentation
Ta emot och återrapportera arbetsorder
Dokumentera utfört arbete (bilder, underlag inför fakturering)
Rapportera avvikelser, tilläggsbehov och resursbehov till driftledare
Säkerställa kostnadseffektiva utföranden inom avtalad tid
Bidra med förbättringsförslag och rapportera upptäckta brister i utemiljöer
Kvalitet, miljö och säkerhet
Arbeta enligt företagets KMA-rutiner
Hålla en hög standard gällande säkerhet och korrekt användning av utrustning
Bidra till en trygg, välvårdad och säker arbetsplats
Ansvara för att verktyg, redskap och servicebil hålls i gott skickKvalifikationer
Erfarenhet av praktiskt arbete inom anläggning, hantverk eller bygg
Förståelse för ÄTA-arbeten och entreprenadliknande uppdrag
Vana vid maskiner, redskap och material inom mark- och anläggningsarbete
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande: motorsågskort, maskinförarbehörighet, plattläggning, VA/markkunskap, relevant utbildning, TCYK yrkesbevis
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd, självgående och ansvarstagande
Har god problemlösningsförmåga och kan anpassa arbetet efter förutsättningarna
Är kvalitetsmedveten och noggrann - både i utförande och dokumentation
Är serviceinriktad och kommunikativ i mötet med kund och kollegor
Trivs med att arbeta utomhus i olika väder och säsonger
Är flexibel, samarbetsvillig och trygg i att arbeta både självständigt och i team
Arbetstider och villkor:
Beredskap och helgarbete förekommer vid behov, särskilt vid vinterväder
Arbetet sker varierande - ibland självständigt, ibland i team beroende på uppdraget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: admin@baltazaragro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baltazar Agro AB
(org.nr 556893-6701) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9639772