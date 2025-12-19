Serviceoperatör, utlastning till Celanese i Perstorp
Celanese Production Sweden AB / Processoperatörsjobb / Perstorp Visa alla processoperatörsjobb i Perstorp
2025-12-19
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Celanese Production Sweden AB i Perstorp
Serviceoperatör i Produktionsservice, utlastning
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Sköta lastning och lossning av bulkmaterial
• Provtagning samt analysering av prov
• Verifiera och validera att rätt material lastas ut enligt plan
• Hålla god ordning på arbetsplatsen och arbeta aktivt för att minimera risk för bakterietillväxt
• Återrapportera leveranser i SAP.
• Kunna gå in som back-up för lastning och lossning av styckegods
• Lagerlägga inkommande gods i SAP
• Back-up för inventering av packat material veckovis, även vara backup för inventering av tankråvaror
• Utföra enklare reparationer, t ex utlastningspumpar
• Aktivt medverka i problemlösning
• Rapportera notifikationer av hög kvalitet
Dessutom förutsätter vi att du verkar för en god säkerhets-, kvalitets- och driftsäkerhetskultur tillsammans med kollegor, entreprenörer, chaufförer och besökare.
Goda språkkunskaper i engelska är ett krav.
Kontaktuppgifter:
Vänligen hör av dig till Produktionsservicechef Daniel Ströbeck om du har frågor om tjänsten. daniel.Stroeback@celanese.com
Tel.nr: 0705638735
Din ansökan skickar du till HR Chef, Jean Lundin.jean.lundin@celanese.com
Sista ansökningsdag är 2026-01-25, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: jean.lundin@celanese.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Celanese Production Sweden AB
(org.nr 556143-4837)
Risebergavägen 12 (visa karta
)
284 21 PERSTORP Arbetsplats
Fabrik I-Iii/Prodledn-Utveckling Jobbnummer
9654745