ServiceNow-utvecklare
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en etablerad ServiceNow-miljö där utveckling och konfiguration redan pågår, och där ditt bidrag blir viktigt för att stärka teamet i det dagliga utvecklingsarbetet. Uppdraget sker i en verksamhet med många användarbehov och tydligt fokus på att vidareutveckla plattformen inom definierade områden.
Här får du arbeta nära den befintliga miljön och snabbt skapa värde genom implementation, anpassningar och vidareutveckling. Rollen passar dig som trivs i ett hands-on uppdrag där du kombinerar tekniskt djup med förmågan att självständigt sätta dig in i en etablerad lösning. Det gör uppdraget extra intressant för dig som vill påverka hur ServiceNow används och utvecklas i en komplex verksamhet.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och konfigurerar lösningar i en befintlig ServiceNow-plattform.
Du driver implementation, anpassningar och vidareutveckling inom prioriterade områden.
Du arbetar med ITSM samt CRM/CSM i den löpande utvecklingen.
Du konfigurerar och vidareutvecklar Workspace, inklusive SOW och CSM Workspace.
Du skapar och uppdaterar flöden i Flow Designer.
Du bygger och justerar Catalog Items och Record Producers.
Du utvecklar och anpassar business rules, client scripts och script includes.
Du sätter dig snabbt in i den befintliga miljön och bidrar självständigt i den operativa leveransen.
KravMinst 5 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av utveckling i ServiceNow
Dokumenterad erfarenhet av arbete med ITSM
Dokumenterad erfarenhet av arbete med CRM/CSM (Customer Service Management)
Erfarenhet av att arbeta med och konfigurera Workspace (SOW / CSM Workspace)
Erfarenhet av Flow Designer, inklusive skapande och uppdatering av flöden
Erfarenhet av att skapa och uppdatera Catalog Items och Record Producers
Goda kunskaper i JavaScript inom ServiceNow-plattformen
Erfarenhet av att utveckla och anpassa business rules, client scripts och script includes
Förmåga att snabbt sätta sig in i befintlig miljö och arbeta självständigt i operativ leverans
MeriterandeServiceNow-certifieringar
Erfarenhet av integrationer via REST
Erfarenhet av portalutveckling i HTML, CSS och JavaScript
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7565240-1945674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
