Servicemontör - Kiruna
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Kiruna Visa alla vvs-jobb i Kiruna
2026-08-04
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Är du en driven servicemontör redo för nya utmaningar?Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
airteam är en renodlad ventilationsspecialist med ett tekniskt djup som få i branschen kan matcha. Genom att fokusera helt på ett område, och göra det med ovanlig precision och erfarenhet, har airteam byggt en spetskompetens som levererar verkligt mervärde för sina kunder. Den smala spetsen är styrkan.
I komplexa projekt är ventilationens kvalitet direkt beroende av den som ansvarar för den. airteam har gjort just det här hundratals gånger tidigare, med fullt fokus och ett ansvar som inte delas upp eller delegeras. I en tid då krav på energieffektivitet, inomhusklimat och hållbarhet ständigt ökar är det precis den typen av specialist som gör skillnad.Om tjänsten
Som Servicemontör arbetar du självständigt eller tillsammans med kollegor ute på fältet med montage av ventilationssystem i främst industri- och entreprenadprojekt. Du utgår från Kiruna och ansvarar för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Vi söker dig som har ett praktiskt handlag och ett intresse för ventilation och montage. Du är en person som tar egna initiativ, har ett högt driv och vill utvecklas inom yrket. Hos airteam får du arbeta i ett familjärt team där sammanhållning, trivsel och kvalitet står i fokus.
För att lyckas i rollen är det meriterande om du har erfarenhet av ventilationsmontage eller liknande praktiskt arbete, men vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära dig. Du trivs med ett varierande arbete där du möter olika utmaningar och arbetar i både större och mindre projekt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ventilationsmontage eller annat praktiskt arbete inom bygg, installation eller industri är meriterande.
Ett stort intresse för att utvecklas inom ventilationsbranschen.
B-körkort.
God samarbetsförmåga och ett eget driv.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar airteam med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Industrivägen 9 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Airteam Kiruna Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski peter.letowski@kraftsam.se Jobbnummer
10022084