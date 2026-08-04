Undersköterska till avd 82 lungmedicin och hematologi - Södersjukhuset
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2026-08-04
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Avdelning 82 lungmedicin och hematologi.
Avdelning 82 är en internmedicinsk vårdavdelning med 28 vårdplatser med inriktning lungmedicin och hematologi. Här vårdar vi svårt sjuka patienter med både akuta och kroniska tillstånd med andningssvikt samt blodsjukdomar. Vi arbetar enligt tydliga rutiner för omvårdnad med några av följande arbetssätt; SEUPP-ronder, patientnära rapport samt Gröna korset. Vi arbetar utifrån teamarbete, där alla yrkesgrupper samverkar för att skapa en säker och respektfull vårdmiljö.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Alla patienter bedöms och prioriteras utifrån sina sjukdomssymtom och du ansvarar för den basala omvårdnaden av patienterna. Du blir del av ett team med sjuksköterska, undersköterska, specialistläkare, underläkare, kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut. Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande och du möter en stor bredd av patienter och patientdiagnoser. Tjänsten innefattar omvårdnadsansvar gällande regelbundna kontroller av vitalparametrar, nutritionsbehov, provtagning, omläggning, EKG-tagning, katetersättning, assistans vid olika ingrepp så som benmärg och dräninläggning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat i den patientnära omvårdnaden av patienter med olika sjukdomstillstånd. Du har lätt för att prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter, är beredd på det oväntade, bidrar med prestigelöshet och har en positiv inställning till människor i olika situationer. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, kan arbeta självständigt och har ett flexibelt förhållningssätt. Det kan förekomma att du behöver agera utifrån ett samordningsansvar som koordinator på avdelningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av akutsjukvård
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska
Alternativt:
Arbetsgivarintyg som styrker att du var tillsvidareanställd som undersköterska 1 juli 2023 enligt övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Här kan du läsa mer om Undersköterska blir en skyddad yrkestitel - Socialstyrelsen.
Meriterande
Erfarenhet av hematologi och lungmedicin
Erfarenhet av koordinator/samordningsansvar
Färdigheter i venösprovtagning samt KAD-sättning
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
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Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset , Internmedicin, Avd 82 Lung Kontakt
Kommunal Kommunal kommunal.sodersjukhuset@regionstockholm.se Jobbnummer
10022059