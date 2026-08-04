B2B Säljkoordinator inom IT
Submit AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Vi söker en driven och strukturerad Säljkoordinator till ett väletablerat IT-bolag. I rollen ansvarar du för att leverera komplexa IT-lösningar till kunder nationellt och internationellt – från offert till faktura – och du spelar en central roll i att hålla ihop affären från ax till limpa.
Rollen är primärt förvaltande, men du förväntas också visa framfötterna och aktivt bidra till nykundsförsäljning, vilket utgör ca 5-10% av arbetsuppgifterna. Vi söker dig som trivs i ett högt arbetstempo, är noggrann i detaljer och som har förmågan att bygga långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som säljkoordinator är du navet mellan kund, leverantör och intern teknisk kompetens. Du hanterar hela ordercykeln och säkerställer att kunden alltid är uppdaterad och nöjd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, offerera och genomföra leveranser av IT-lösningar nationellt och internationellt
Förhandla priser med leverantörer och hantera dealregistrering och inköp
Registrera order, skicka orderbekräftelser och fakturera levererade affärer
Ansvara för kund- och kontaktupplägg i affärssystemet
Bevaka valuta- och prisförändringar för att skydda marginaler
Samordna leverantörer, tillverkare och teknisk kompetens vid kundleveranser
Anpassa och presentera kundunika webbshoppar
Identifiera möjligheter för merförsäljning och effektivisering
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som säljkoordinator eller inom B2B-försäljning
Är van att hantera hela säljprocessen administrativt – från offert till faktura
Har erfarenhet av inköp och leverantörskontakter
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och självgående
Har en naturlig förmåga att bygga och underhålla kundrelationer
Högskoleutbildning inom ekonomi, teknik eller liknande är meriterande
Erfarenhet från IT-branschen är meriterande men inget krav. Vi värderar dokumenterad erfarenhet som Säljkoordinator eller B2B säljare högt.
Arbetsplats
Vi utgår från kontoret i centrala stockholm – med möjlighet till distans med bevisade resultat över tid.
Det här erbjuder vi
Konkurrenskraftig lön - som är helt grundlönsbaserad
Bra frukost serveras på kontoret varje morgon
Sommar- och höstfest för att ha kul och stärka sammanhållning & teamkänsla
En gemensam utlandsresa varje år – för alla medarbetare
En dynamisk miljö där du har reell möjlighet att påverka och växa inom bolaget
Om du känner att det här kan vara rätt för dig får du gärna skicka in ditt CV och personligt brev så hörs vi!
Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta Emil Voxby på emil@submitbemanning.se
, eller ringa på 076-724 61 67. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169491-2130881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10022064