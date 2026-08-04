Lärare i fritidshem Aspås
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2026-08-04
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– Ett jobb med växtkraft och engagemang
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Aspås skola i Aspås söker vi nu en lärare i fritidshem gärna med behörighet att undervisa i idrott. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
På Aspås skola går ca 100 elever i åk F-6 varav 60 barn är inskrivna på fritidshemmet. Vi arbetar i nära samarbete på skolan för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Skolan ligger nära naturen med en rik utemiljö. Vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbetet är högt prioriterat. Fritidshem- och skolutveckling är en stor del av skolans gemensamma arbete för att nå bättre kunskapsresultat.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i fritidshem på Aspås skola
Tjänsten ingår i arbetslag F-6 där fritids och klasslärare samverkar och har ett gemensamt ansvar för eleverna under hela dagen. Huvuduppgiften i arbetet är på fritids och att eventuellt undervisa i idrott (åk 1-3) på skolan om du har behörighet för det. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar också för att planera, genomföra och utvärdera idrottsundervisningen om det blir aktuellt.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till hela skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Du har lärarutbildning och legitimation med behörighet i fritidshem. Meriterande om du även är behörig i idrott och hälsa. Du är väl förtrogen med fritidshemmets och skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av NPF-säkrad undervisning.
Vidare ser vi det som en självklarhet att du står för skolans värdegrund.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Vi ser att du är öppen för nya idéer och tankar kring att möjliggöra undervisning utifrån olika sätt. Viktigt är att du gillar utmaningar och att du har modet att prova nya vägar.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-08-19, men rekrytering kan komma att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej!
Det gläder mig att du är intresserad av denna tjänst. Jag vill att du som jobbar på Aspås skola och fritidshem ska bidra i en gemenskap som präglas av utveckling, struktur, relationellt förhållningssätt och glädje. Jag vill välkomna dina idéer, din erfarenhet och ditt engagemang.
Du är varmt välkommen till trivsamma Aspås med utsikt mot fjällen!
Med vänliga hälsningar
Alexander Lagerström
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94
mailto:krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats. Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Biträdande rektor
Alexander Lagerström alexander.lagerstrom@krokom.se Jobbnummer
10022063