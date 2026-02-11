Serviceminded chaufför

Elis Textil Service AB / Fordonsförarjobb / Norrköping
2026-02-11


Vi söker en medarbetare till ett av våra distributionsteam på ELIS i Norrköping.
Vi söker någon som har en positiv inställning, någon som är stresstålig, någon som gillar fysiskt arbete då arbetsuppgifterna kräver en god fysik och någon som behärskar bilkörning på ett säkert och vant sätt.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenheter av distribution, men inget måste.
B-körkort är ett krav

Vi distribuerar mattor till kommuner och företag av olika sorter.
Vid anställning kan ett belastningsregisterutdrag tas då flertalet av våra kunder kräver detta.
Vi vill återigen understryka att det är ett fysiskt arbete så var god att ha detta i åtanke när du söker.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: peter.alderbring@elis.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elis Textil Service AB (org.nr 556022-4171)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9736455

