Servicemedarbetare till Länstrafiken
2026-01-12
Vännäs
Nordmaling
Vindeln
Robertsfors
Som reseadministratör på Länstrafiken spelar du en avgörande roll i att hjälpa människor att ta sig till vårdbesök och andra viktiga ärenden. Du är ofta den första kontakten - en trygg röst i andra änden av luren som lyssnar, vägleder och hittar lösningar när det verkligen behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera bokningar av färdtjänst- och sjukresor via telefon.
Samordna resor och boka dessa.
Bedöma och handlägga beställningar enligt gällande regelverk och avtal.
Samarbeta nära med dina kollegor i teamet.
Vem är du?Vi söker dig som trivs med att hjälpa andra och har en naturlig känsla för service. Du tycker om att ha kontakt med människor, även när det är mycket att göra - du behåller lugnet, är lyhörd och ser lösningar där andra kanske ser problem.För att lyckas i rollen så tror vi att du har några års arbetslivserfarenhet från exempelvis kundtjänst, växel eller liknande serviceyrke och känner dig hemma vid att arbeta med datorer och olika system. Du är strukturerad, noggrann och van vid att ta eget ansvar, samtidigt som du gärna samarbetar med kollegor för att nå gemensamma mål.Om tjänsten:
Arbetstider: vardagar mellan kl. 07:00 och 18:00, fördelat på olika schemalagda arbetspass.
Placeringsort: Umeå, Lycksele eller Skellefteå
Antal tjänster: 1-2
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse, urval sker löpande
