Servicemedarbetare till Hemtjänsten
Lekebergs kommun, Hemtjänsten / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lekeberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lekeberg
2026-02-28
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Hemtjänsten i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
• Nu söker vi dig som vill arbeta som servicemedarbetare inom hemtjänsten! Som servicemedarbetare inom hemtjänsten är arbetstiden förlagd dagtid. Hemtjänstens arbetsområde är i Fjugestas tätort och ute på landsbygden. Det dagliga arbetet planeras digitalt och insatserna hos brukarna registreras med mobiltelefon. Hemma hos de flesta brukarna finns digitala lås som öppnas med mobiltelefonen. Vi kör elbilar och dieselbilar i tjänsten. Vi har elcyklar som används vid besök i tätorten.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:* ge stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov* städ och inköp * ledsagning och promenader* dokumentation.För att kunna utföra arbetsuppgifterna i hemtjänsten behöver du:* samarbeta med undersköterskor, sjuksköterskor och andra i teamet* genomgå en utbildning i förflyttningskunskap för att kunna genomföra säkra förflyttningar av brukarna* utföra övriga uppgifter enligt verksamhetens behov och arbetsledningens instruktioner* vara anpassningsbar och stötta verksamheten där det behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som:* har fyllt 18 år* kan tala och skriva på svenska* har körkort för personbil och körvana samt att det inte finns några hinder för dig att köra bil* kan cykla.Den här rollen kräver att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är lyhörd och har respekt för att vi arbetar i andra människors hem. Du behöver också ha en god förmåga att planera ditt arbete och att samarbeta med andra. Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Meriterande med god lokalkännedom.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Hemtjänsten Kontakt
Enhetschef
Malin Olausson malin.olausson@lekeberg.se 0585-487 00 vxl. Jobbnummer
9769271