Senior Cloud & Data Platform Engineer
2026-06-01
Vill du vara med och bygga nästa generations dataplattform för IoT, sensordata och avancerad analys? Vi söker en Senior Cloud & Data Platform Engineer som vill ta ett helhetsansvar för arkitektur, utveckling och drift av vår molnbaserade dataplattform — från edge till moln, från rådata till insikt.
Dina ansvarsområden
Designa och implementera en skalbar dataplattform för IoT-, sensor- och kameradata
Bygga robust datainhämtning från edge-enheter, gateways och kameror till molnet
Designa databaser, datalake och lagringsstrategier för tidsseriedata och bilddata
Utveckla ETL-/ELT‐pipelines för bearbetning, analys och vidare konsumtion
Säkerställa datakvalitet, lineage, historik och spårbarhet
Implementera visualiseringar och dashboards för drift, analys och beslutsstöd
Designa API:er och integrationslager för interna och externa system
Säkerställa säkerhet, åtkomsthantering, skalbarhet och kostnadseffektivitet
Bidra till arkitekturval för framtida AI-, ML- och prediktionsfunktioner
Din kompetensprofil
Cloud Platforms
Microsoft Azure (starkt meriterande)
AWS
Google Cloud Platform (GCP)
Data Engineering
Data Lake‐arkitektur
ETL / ELT
Data Pipelines
Data Modeling
Data Warehousing
Streaming Data (Kafka, Event Hubs, Pub/Sub m.fl.)
Databaser
PostgreSQL
TimescaleDB
SQL Server
Azure Data Explorer
InfluxDB
MongoDB
Programmering
Python
SQL
Infrastruktur
Docker
Kubernetes
Terraform
Infrastructure as Code (IaC)
Integration
REST APIs
MQTT
Event‐driven Architecture
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@broccoli.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cloud & Data Platform Engineer".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Broccoli Engineering AB
Förmansbacken 1
