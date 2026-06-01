Personlig assistent sökes till 62-årig kvinna på Lidingö
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en 62-årig kvinna boende på Lidingö. Hon har Parkinsons sjukdom, vilket påverkar hennes motorik och tal. Kunden kan gå själv men har en balansnedsättning, vilket innebär att det finns en fallrisk och hon behöver fysiskt stöd vid förflyttningar. I hemmet finns även en manuell lift som används vid behov.
Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, hushållssysslor och stöd vid aktiviteter. Det är alltid kunden själv som bestämmer vad hon vill göra, och under sommarhalvåret uppskattar hon särskilt att komma ut på promenader eller gå och fika.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker dig som är lugn, tålmodig och lyhörd. Eftersom kundens tal stundtals kan vara otydligt, är det avgörande att du kan lyssna aktivt, behålla ett inre lugn och ge henne den tid hon behöver för att svara. Du behöver också ha förmågan att läsa av henne och känna in när hon är för trött för att prata.
Det är även viktigt att du är engagerad, kan ta egna initiativ och ser vad som behöver göras i hemmet. För att trivas i rollen är det viktigt att det finns en bra personkemi mellan dig och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
Har erfarenhet av Parkinsons sjukdom
Har goda kunskaper i svenska
Har en god fysik för att kunna stötta kunden vid förflyttningar
Är helt doftfri under arbetstid (inga parfymer eller starka dofter är tillåtna på grund av allergi/känslighet)
För tjänsten är det meriterande om du:
Är arabisktalande
Har erfarenhet av liknande arbete som personlig assistent
Delar kundens intressen för promenader och fika
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är en timanställning, vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider. Detta är en perfekt roll för dig som vill ha ett flexibelt arbete och kunna hoppa in när det behövs.
Arbetspassen är förlagda enligt följande tider:
Dagpass: kl. 07:00–15:00 samt kl. 10:00–17:00
Kvällspass: kl. 15:00–21:00
Nattpass (vaken natt): kl. 21:00–08:00
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Ellionor Koll | Ellionor.koll@humana.se
