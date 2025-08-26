Serviceman till polisutbildningen på Malmö universitet
2025-08-26
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vi söker nu en serviceman till vårt team på Utbildningsservice, med placering vid polisutbildningen på Malmö universitet. Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har hög flexibilitet. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet.
Polisutbildningsenheten har det samlade ansvaret för utbildningsservice till polisutbildningarna och internservice. I uppdraget ingår att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten inom respektive ansvarsområde.
Enheten är en del av Polismyndighetens HR-avdelning.
Arbetsuppgifterna omfattar service inom områdena uniformer, fordon, larm och passagehantering samt övningsmiljöer. Nu söker vi en beklädnadsansvarig och en fordonsansvarig. Inom dessa områden sköter du som serviceman
logistiken, säkerheten, inköp/beställningar, uniformsutprovning, service, reparationer samt destruktion av det polisiära utbildningsmaterial som hanteras och används vid respektive polisutbildning.
Servicemän vid alla polisutbildningarna jobbar nära tillsammans och arbetar också med att förbättra processerna kring utbildningsmaterialet. Du arbetar dagligen i flera olika IT-system. Under omväxlande arbetsdagar varvas administration med operativt servicearbete, tyngre lyft och obekväma arbetsställningar förekommer i arbetet. Din placering kommer att vara vid polisutbildningen på Malmö universitet, visst resande i arbetet kan förekomma, företrädesvis i närregionen, men även resor runt om i landet kan vid behov bli aktuellt. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Minst godkänd och avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete (i närtid) i för tjänsten relevant servicefunktion, gärna i en roll där du frekvent haft personliga möten
• B-Körkort och god vana att köra bil
• God kompetens av att använda och ta till sig av digitala verktyg/IT-system
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Det är i övrigt meriterande om du har:
• Gedigen erfarenhet och god kompetens av arbete med IT-baserade ärendehanterings- eller affärssystem
• Erfarenhet av fordonsvård och enklare reparationer såsom byte av bilbatterier eller lampor
• Erfarenhet av att arbeta knutet till beklädnad/uniformer
• Erfarenhet av att arbeta med behörighetshandläggning
• Utökad körkortsbehörighet, ex. BE
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen så är det viktigt att du har hög servicekänsla och kunden i fokus. Du behöver ha god förmåga att kommunicera och då vi arbetar tätt tillsammans inom teamet och i samverkan med myndigheten så är det viktigt att du även har god samarbetsförmåga. Då arbetet många gånger är händelsestyrt så behöver du vara flexibel, självgående, bra på att strukturera och prioritera bland arbetsuppgifterna samt noggrann även i stressiga situationer.
Utöver det så har du förmåga att se hur din grupps arbete bidrar till helheten samt vilja att lära dig nytt och bidra till att utveckla och förbättra processerna.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Arbetsort: Malmö
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Anställningsbenämning: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
