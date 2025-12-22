Serviceman (sommarjobb)
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Tjänsten avser ett sommarvikariat under perioden juni till augusti med start enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar efter denna period.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I rollen som serviceman arbetar du självständigt med breda och varierade arbetsuppgifter, både praktiskt och administrativt. Du arbetar med kontorsservice så som post-och godshantering, inköp av varor och tjänster, beställning och påfyllnad av material och hantering av kortbehörigheter. I arbetet ingår även biltvätt samt enklare fordonsunderhåll.
Det kan också förekomma arbetsuppgifter så som lokalservice och medverkande vid mindre flyttar, montering, uppsättning av inventarier så som möbler, anslagstavlor och lås, mindre reparationer och andra vanligt förekommande vaktmästeriuppgifter.
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och kan vara både i högt tempo och fysiskt ansträngande i form av tunga lyft. Du som söker ska vara beredd att vara behjälplig med många olika arbetsuppgifter i hela polisområdet. Då vi ansvarar för lokalerna i hela polisområdet så är resor inom länet aktuellt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• B-körkort för manuell växel
• God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande och tunga lyft förekommer
Det är meriterande om du även har:
• Är polisstuderande
• Aktuell erfarenhet av arbete i en servicefunktion som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av arbete som vaktmästare, fastighetsskötare eller enligt arbetsgivaren likvärdiga arbetsuppgifter
• Vana av enklare fordonsunderhåll såsom att tvätta bilar och fylla på spolarvätska
Personliga egenskaper
Som medarbetare är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetet är en servicefunktion och innebär en tät kontakt med andra delar av verksamheten krävs det att du är kommunikativ, serviceinriktad samt har en god samarbetsförmåga. Då arbetsuppgifterna kan komma att variera och arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, och har ett flexibel förhållningsätt. Du behöver även vara ansvarstagande och självgående som person.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Örnsköldsvik
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, 40h/v
Tillträde: Tidsbegränsad anställning mellan juni till augusti eller enligt överenskommelse. Det kan eventuellt finnas möjlighet till förlängning på timmar
Funktion: Serviceman
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
