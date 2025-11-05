Serviceledare
Elis Textil Service AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-11-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Borås
, Hylte
, Vara
eller i hela Sverige
Vi söker en Serviceledare till ett av våra distributionsteam på ELIS i Huskvarna.
Som Serviceledare är du koordinatorn som dagligen samarbetar med produktion, kundservice, sälj samt medarbetarna i ditt team för att säkerställa leverans till kund.
Du kommer att leda ett team på ca. 10 chaufförer.
I tjänsten ingår bla.
Ansvar för den dagliga verksamheten inom distribution
Ansvar för att servicemännen upprätthåller rätt servicenivå utifrån värderingar och kundlöften
Ansvar för den dagliga planering och schemaläggning distribution
Ansvar för genomförandet av introduktion av nyanställda
Ansvar för att tillkalla och genomföra möten med servicegruppen
Ansvar för att teamet uppnår sina mål gällande leveranser, leads samt budgetmål
Ansvar för att hantera inkomna leveransaktiviteter samt avvikelser.
Vi söker en person som är stresstålig och gillar att ha många bollar i luften. Du ska vara serviceinriktad med stort kundfokus, viktigast är dock att du brinner för att utveckla dina medarbetare. Du är självständig, strukturerad och får saker att hända, samtidigt är du social och trivs när du och din grupp når uppsatta resultat. Som ledare utmärker du dig som tydlig och kommunikativ med en härlig positiv energi.
Vi ser gärna att du som söker har egen erfarenhet från distribution, fördel är även om du har tidigare erfarenhet av att leda medarbetare.
B-körkort är ett krav
Vid anställning kan ett belastningsregisterutdrag tas då flertalet av våra kunder kräver detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: peter.alderbring@elis.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589920