Servicekoordinator till lärosäte

Vi söker en Servicekoordinator till ett lärosäte i Stockholm! Att arbeta som servicekoordinator innebär att bemanna lärosätes receptioner och vara ansiktet utåt. Ansvara för allehanda frågor och ärenden inom receptionen som till exempel cateringbeställningar, ta emot besökare, kontofrågor, lokalbokning, passerkortsärenden, nycklar och enklare inköpsärenden. Ytterligare arbetsuppgifter som kan förekomma är att serva och vara behjälplig till anställda med välkomstgåvor, personalgåvor och ordna praktiska uppgifter och systemuppdateringar till nyanställda och när anställda slutar, samt enklare studentservice.
Vidare kommer också löpande arbete vara i ärendehanteringssystem och besvara samt lösa ärenden åt verksamheten. Dokumentera och uppdatera system och intranät med rutiner och information. Vara med och ta fram nya eller förändrade rutin- och processbeskrivningar för enhetens ansvarsområden.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Servicekoordinator är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-09 och beräknas pågå till och med 2026-08-11.
Krav för tjänsten:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-01-29.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
