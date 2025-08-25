Servicekoordinator för deltidsuppdrag
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-25
Vill du arbeta extra i en dynamisk miljö där service, struktur och mänskliga möten står i centrum? Vi söker nu en serviceinriktad och självgående person till rollen som Servicekoordinator på Embassy of Sharing - ett innovativt hållbarhetskvarter i Hyllie, Malmö.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som Servicekoordinator är du ansiktet utåt i fastigheterna Drivbänken i Hyllie som ingår i Embassy of Sharing. Här arbetar du i reception, kontorshotell, konferensverksamhet och med hyresgästservice. Rollen är bred, praktisk och social, där du blir en nyckelperson i den dagliga driften och ett stöd till såväl hyresgäster som besökare. Vid behov stöttar du även upp receptionen på Skeppsgatan i Västra Hamnen samt kontorshotellet Embassaden som även befinner sig på Hyllie.
Tjänsten som Servicekoordinator innebär bland annat:
• Ta emot och hjälpa besökare, hyresgäster och leverantörer
• Ansvara för konferensbokningar, catering, teknik och lokalernas förberedelse
• Hantera kontorsservice såsom post, växel, nyckel- och tagghantering
• Arbeta med digitala system för bokning, skärmar och intern kommunikation
• Stöttning vid nätverksträffar, events och driva försäljning kring detta
• Utföra dagliga kontrollrundor för att säkerställa att lokalerna är representativa
• Vara behjälplig vid visningar och introduktioner av nya hyresgäster
Du får arbeta i en miljö som präglas av hållbarhet, innovation och gemenskap. Dina arbetspass kan förläggas under dagtid, tidiga morgnar eller kvällar - perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier eller en annan sysselsättning. Arbetstimmarna varierar från vecka till vecka och du förväntas kunna ställa upp vid både kort och lång framförhållning. Din flexibilitet är därmed avgörande för hur mycket du kommer att arbeta.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och självgående, med ett genuint engagemang för människor och service. Du trivs i en varierad vardag, har lätt för att skapa goda relationer och är van vid att strukturera och prioritera arbetsuppgifter. Du har ett tekniskt intresse och känner dig bekväm med digitala verktyg som appar och bokningssystem.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet av serviceinriktat arbete med personlig kundkontakt
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (krav)
Tidigare erfarenhet från reception, kontorsservice, event eller hotell är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din vilja att utvecklas i rollen.
Om Adecco
Adecco är en av världens största leverantörer av rekryterings- och bemanningstjänster. I Sverige samarbetar vi med företag i hela landet och erbjuder extrajobb, deltidsuppdrag och heltidsanställningar inom en rad olika branscher.
Som konsult hos Adecco får du:
• En flexibel anställning anpassad efter din tillgänglighet
• Kollektivavtal, försäkringar och rätt till semesterersättning
• Stöd från engagerade konsultchefer
• Möjlighet att utvecklas och bygga ett värdefullt nätverk
Vi hanterar ansökningar löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Matilda Nilsson på matilda.nilsson@adecco.se
.
Vid problem med registering, kontakta info@adecco.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
