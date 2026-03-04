Serviceinriktade Däckmontörer
NearYou Sverige AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Ett av Sveriges största serviceföretag söker personal till höstsäsongen!
Tjänstebeskrivning
Inför vårsäsongens hjulskiften söker vi nu ett flertal serviceinriktade däckmontörer. Arbetet är på heltid under ca 7-10 veckor under perioden då däckbyte sker i vår.
Arbetsuppgifterna kommer främst bestå av att skifta hjul men övriga uppgifter så som balansering, framtagning, tvättning och inlagring av däck kan också förekomma. Du kommer att ha kundkontakt över disk i samband med däckbytet. Du kommer ha en konsultativ roll gentemot kund där du uppger status på de befintliga däcken och eventuell rådgivning.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag. Viss övertid under kvällar kan förekomma alt. lördagar.Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten krävs det att du har tidigare erfarenhet av däckmontering samt ett intresse för fordon. För att lyckas i den kombinerade rollen måste du ha lätt för att prata med kunder och vara serviceinriktad.
Du behöver ha en mycket god samarbetsförmåga samt klara av att arbeta under stress. Du uttrycker dig obehindrat i svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en fordonsteknisk utbildning.
B-körkort är krav då du kommer att köra in bilar till monteringsplatsen för vissa kunder. Vi ser gärna att du har någon erfarenhet från servicebranschen där kundbemötande varit en central del i arbetet. Om du tidigare har arbetat i någon form av IT program är det positivt.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och en positiv attityd.
Du kommer att bli anställd av Nearyou Göteborg AB, och vara uthyrd till vårt kundföretag.
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Göteborg AB Kontakt
Anes Mujic anes.mujic@nearyou.se +46 31 51 00 31 Jobbnummer
9776621