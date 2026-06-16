Serviceinriktad C-chaufför
J.Fjellman Invest AB / Fordonsförarjobb / Mölndal Visa alla fordonsförarjobb i Mölndal
2026-06-16
, Göteborg
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Är du en positiv, serviceinriktad och ansvarstagande person som trivs bakom ratten och gillar att ge kunder ett trevligt bemötande? Då kan du vara den vi söker!
Noomi Transport är en växande transportpartner till Xpressfrakt och bedriver transporter med utgångspunkt kring Göteborg. Vi söker nu 2 st C-chaufförer som vill bli en del av vårt härliga team.
Ena tjänsten är heltid 4 dagar i veckan, den andra tjänsten är heltid, 5 dagar i veckan.
Vi söker dig som är självgående, pålitlig och har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor. För oss är det viktigt att du bidrar med en positiv inställning och hjälper till att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt en kollega som vill vara en del av laget och bidra till den goda sammanhållningen i företaget.
Arbetet är på heltid, dagtid, och består av både distributionskörning och AdHoc-transporter främst i Göteborg och övriga Västsverige.
Krav: C-körkort, YKB & Digitalt förarkort. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande men inget krav: Adr 1.3 eller ADR grund
Vi erbjuder: Ett fritt och varierande arbete, individuell lönesättning, ett familjärt företag med tevliga kollegor och god sammanhållning. Vi har kollektivavtal.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV & personligt brev redan idag!
Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: Matilda@noomitransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J.Fjellman Invest AB
(org.nr 559260-1164)
431 63 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Noomi Transport Jobbnummer
9967022