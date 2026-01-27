Serviceinriktad administratör
2026-01-27
Vill du ha ett meningsfullt arbete där service möter samhällsuppdrag?
Trivs du med arbete inom kundservice, administrativ handläggning och arbete i registraturen? Vill du vara med och bidra till en trygg och effektiv offentlig förvaltning i en miljö där vi hjälper varandra och utvecklar våra arbetssätt tillsammans? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om jobbet
Vi söker en serviceinriktad och strukturerad administratör för arbete under sommaren 2026. Tjänsten tillhör enheten för kommunikation där det arbetar både kommunikatörer, administratörer och registratur.
Registratur och diarieföring är en stor del av tjänsten, och i rollen ger du service både via telefon och mejl. Du arbetar med administrativ handläggning av ärenden som rör digital post i Diggs ärendehanteringssystem. Vidare arbetar du med vår internservice - det vill säga konferens- och resebokningar samt uppgifter kopplade till våra lokaler. Även administrativa arbetsuppgifter såsom posthantering och beställningar ingår i rollen.
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen har du följande erfarenheter, kunskaper och kompetenser:
Erfarenheter och kunskaper - krav
• Flerårig erfarenhet av arbete med kundservice eller annan support, såsom med kundrelationer via mejl och telefon
• Erfarenhet av arbete med registratur och diarieföring
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av sekretessprövning och utlämnande av allmän handling
• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
• Erfarenhet av frågor av juridisk karaktär
• Digital nyfikenhet, dvs. kunskap om/vana av att hantera nya digitala verktyg
Kompetenser
• Serviceinriktad - Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
• Samarbetsförmåga - Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
• Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Akademisk utbildning (minst 2 års akademiska studier) eller annan erfarenhet som Digg bedömer som likvärdig.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
I budgetpropositionen för 2026 framgår att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman i syfte att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• visstidsanställning med tillträde enligt överenskommelse
• eventuell möjlighet till fortsatt deltidsarbete under hösten enligt överenskommelse
• placeringsort är Sundsvall
• Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 8 februari 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Boija på tel 010 484 73 94. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), http://www.digg.se Arbetsplats
