Serviceingenjör till Aktiebolaget Servus
Aktiebolaget Servus, grundat 1921 och baserat i Solna, marknadsför och säljer avancerade lasermärkssystem för produktmärkning för industrin, samt hjulsvarvar, ultraljudsprovutrustningar och elektriska draglok för järnvägsindustrin. De erbjuder ett brett sortiment vilket även omfattar service och utbildning med egen personal, vilket säkerställer hög kvalitet och kundnöjdhet.
Aktiebolaget Servus ingår i en företagsgrupp med 9 anställda och en omsättning på drygt 60 miljoner. Asta Agency samarbetar med Servus i denna rekryteringsprocess där vi söker Serviceingenjörer med utgångspunkt - Stockholm, Solna. Om tjänsten
Som Serviceingenjör består ditt arbete av service, förebyggande underhåll, installationer och utbildning av Servus produkter hos företagets kunder. Du ansvarar för problemlösning, specificering och kontakt med leverantörer. Företagets kunder är såväl storkunder som underleverantörer till dem, i både Sverige och Norden. Tjänsten innebär resor med övernattningar ca 1-2 dagar per vecka.
Du blir en del av ett stabilt familjeföretag med styrka och långsiktiga ägare där du får stor frihet i att själv planera din vardag. Servus är en värdestyrd organisation som jobbar aktivt och målinriktat för att behålla sin starka position som en attraktiv arbetsgivare. Därför får du intern och extern utbildning samt handledning både på Servus och hos deras leverantörer, samtidigt som du blir en del av ett skönt gäng.
Arbetsuppgifter;
Akut- & förebyggande service på hjulsvarvar, draglok och märksystem
Reparation och renovering av märksystem
Installation av nya maskiner
Handhavandeutbildning
Programmering
Support till kunder
Kvalifikationer och egenskaper
För att passa in hos Servus är du en person som har ett positivt tänkande, är strukturerad, en förmåga att arbeta effektivt och håller ett gott humör även under tidspress. Det är en stor fördel att du trivs i en varierande vardag som inkluderar resor, då detta är en förutsättning för att utföra arbetet på ett bra sätt.
Därtill söker vi dig som har;
Teknisk gymnasieutbildning
Mekanisk reparationserfarenhet
Kunskaper inom elteknik
Produktionsteknisk erfarenhet
Kunskaper inom styrsystem & PLC
Språkkunskaper i svenska och engelska
DatorvanaKörkortskrav
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Solna, Stockholm. Resor i tjänsten förekommer på veckobasis
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
