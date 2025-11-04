Serviceingenjör inom automation
Elektroautomatik i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elektroautomatik i Sverige AB i Göteborg
, Skövde
, Åmål
, Kungsör
, Södertälje
eller i hela Sverige
Din arbetsroll
Som Serviceingenjör erbjuds du en varierande roll med mycket frihet under ansvar. I din arbetsroll kommer du att jobba med förbättringar och serviceprojekt av befintliga produktionsutrustningar inom industriell verksamhet, såsom robotceller, monteringsutrustningar, specialmaskiner etc. I uppdragen medverkar du från försäljningsskedet till det att anläggningen är driftsatt och överlämnad till kunden.
Exempel på uppdrag som Serviceingenjör :
Ombyggnad av maskiner
Maskin- och Produktionsflytt
Styrsystembyten
Robotbyte
Robotservice
Teknisk support
Du utgår ifrån våra lokaler i Göteborg, men åker ofta ut på besök hos våra kunder. Våra kunder är både stora och små företag inom flera olika branscher, där flera är världsledande inom sitt område. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor där du ingår i ett starkt team med hög lagkänsla.
Vem är du? Teknisk utbildning inom mekanik, underhåll, automation eller motsvarande erfarenhet.
Du förstår vikten av en god kundrelation.
Du har minst 5 års erfarenhet från automationsbranschen inom industri.
Du har erfarenhet inom logisk felsökning.
Du har erfarenhet från programmering av PLC-system av något system från Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Mitsubishi m.fl.
Du har erfarenhet av robotsystem från fabrikaten ABB och KUKA m.fl.
Meriterande : Erfarenhet av elkonstruktion och maskinsäkerhet.
Erfarenhet av NC-styrda bearbetningsmaskiner.
Erfarenhet kring mekanik.
Vidare söker vi dig som har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet kring att lära dig mer. Du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt samt duktig på att interagera, strukturera och synka ditt arbete tillsammans med andra på avdelningen. Vidare ser vi gärna att du har ett positivt synsätt samt lätt för att samarbeta och kommunicera.
Ansökan
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande vilket innebära att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder
Hos Elektroautomatik är din passion för automation nyckeln till en värld av utmanande uppdrag och spännande utvecklingsmöjligheter. Vi sätter medarbetaren först, värderar hälsa och friskvård högt och tror på styrkan i god gemenskap. Med våra ledord om ansvar, engagemang, affärsmannaskap och samarbete bygger vi ett trivsamt och sunt arbetsklimat för dig att växa i.
Om Elektroautomatik
Elektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör och en helhetsleverantör inom automation. Vi erbjuder kundanpassade automationslösningar, AGV:er, högkvalitativa maskiner, utbildning och service som effektiviserar och kvalitetssäkrar våra kunders produktion och logistik. Med expertis från idé till färdig produktion och ett brett kompetensområde är vi en komplett partner för hållbara och innovativa lösningar.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elektroautomatik i Sverige AB
(org.nr 556100-1008), https://elektroautomatik.se/ Arbetsplats
Elektroautomatik Kontakt
Alexander Lundell alexander.lundell@elektroautomatik.se 0317207419 Jobbnummer
9588921