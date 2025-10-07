Serviceingenjör
2025-10-07
Om tjänsten Du kommer att arbeta som serviceingenjör / tekniker vid nyinstallationer, service och justeringar av tillverknings- och processmaskiner. Arbetet kommer att innefatta en del resor med övernattningar.
Din erfarenhet Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning, har erfarenhet av felsökning inom el/elektronik, pneumatik eller automation.
Din personlighet Som person är du ansvarstagande, strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du har stort engagemang, agerar självständigt och är kommunikativ.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522 44 02 43hakan@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
