Servicehallsmedarbetare Frihamnen
Keolis Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Till Keolis depå i Frihamnen i Stockholm söker vi nu en medarbetare till Servicehallen för en anställning på behov. Med dig i våra servicehallar får vi rena och fina bussar så att våra resenärer trivs och känner sig välkomna.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra? Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om tjänsten
Tillsammans med övriga servicehallsmedarbetare ansvarar du för ordning och reda i servicehallen och andra gemensamma utrymmen. Du utför daglig service såsom tankning, städning, påfyllning av vätskor och funktionskontroller på Keolis fordon. Du utför även rekonditionering, klottersanering och enklare reparationer på bussar.
Det här behöver du ha
B-körkort.
Tekniskt intresse och handlag.
God fysik då arbetet är mycket rörligt och ibland tungt.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är noggrann och kan arbeta i ett högt tempo.
Det är meriterande om du har D-körkort och tidigare erfarenhet från liknande arbete eller från det tekniska området men det är inget krav. För att trivas bör du vara serviceinriktad, flexibel, strukturerad och kunna arbeta bra tillsammans med andra människor. Du är kommunikativ, driftig och självgående. Du ser det som positivt att få arbeta med våra olika busstyper och är intresserad av fordon, teknik och människor. Tjänsten är en behovsanställning (timanställning) med varierande arbetstider, Helg, natt och kväll är vanligt förekommande.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista sökdagen.
Det här får du av oss
Hos Keolis får du en god introduktion till dina arbetsuppgifter. På depån finns din underhållsledare som stöttar dig i din roll som servicehallsmedarbetare.
Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter och som anställd hos oss vill vi att du ska trivas och må bra, och erbjuder därför friskvårdsbidrag. Keolis är en arbetsplats för dig som trivs i en miljö präglad av etnisk och kulturell mångfald, där klimatet är öppet och där vi respekterar varandras likheter och olikheter.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Underhållsledare Henrik Säll Telefonnummer: 070-666 06 71 Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Angela Jansson angela.jansson@keolis.se 08-51902157 Jobbnummer
9764329