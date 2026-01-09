Serviceelektriker
Elinstallatören Syd växer och vi söker nu fler medarbetare! Är du redo för nästa steg i karriären och vill arbeta i ett företag där gemenskap, kvalitet och utveckling står i centrum? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi är Elinstallatören Syd AB - ett expansivt elinstallationsföretag med bas i Jägersro, Malmö. Vi arbetar främst med fastighetsbolag, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar i Malmö med omnejd.
Hos oss står medarbetarna i fokus. Vi satsar aktivt på vidareutbildningar, kompetensutveckling och återkommande personalaktiviteter för att skapa en modern och trivsam arbetsmiljö. Nu söker vi en serviceelektriker som vill vara med och bidra till företagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har ett genuint intresse för elyrket. Du arbetar strukturerat, kan planera dina egna uppdrag och levererar alltid ett professionellt resultat.
Eftersom tjänsten innebär daglig kundkontakt är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att bygga långsiktiga relationer.
Vi ser gärna att du har en elutbildning från elprogrammet eller motsvarande, samt ECY-certifikat eller likvärdig behörighet. Du bör ha minst fem års erfarenhet som elektriker och ha utvecklat en god yrkeskunskap med hög noggrannhet i ditt arbete. B-körkort är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Som serviceelektriker hos oss kommer du att arbeta med ett brett spann av uppdrag. Det innebär bland annat installationer, felsökning och reparationer, liksom löpande underhåll och olika typer av servicearbeten. Du kommer också att arbeta med installation av brandlarm, porttelefonisystem, laddboxar och andra energirelaterade produkter.
Vi ser framemot att höra ifrån dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
maila till: info@elsyd.se
