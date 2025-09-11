Serviceelektriker
2025-09-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Sandviken
, Söderhamn
, Falun
, Heby
Är du en driven Elektriker / Serviceelektriker? Bli Tängmans Processautomation AB (TPA) nya tillskott och sök tjänsten redan idag!
Om Företaget:
Tängmans Processautomation AB (TPA) är en ett mindre men expansivt automationsbolag med fokus på skräddarsydda lösningar för industriell och infrastrukturell automation. Vårt mål är att alltid leverera helhetslösningar med den optimala tekniken och funktionaliteten. På TPA värderar vi en kultur av frihet under ansvar, öppen kommunikation och kontinuerlig personlig utveckling.
Din framtid:
Som en viktig del av vårt team på TPA kommer du att ha möjlighet att växa och utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö där din kompetens och erfarenhet uppskattas. Du kommer att arbeta med spännande och varierande uppgifter inom service, felsökning, underhåll och elmontage för våra kunder inom industri och infrastruktur. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där du ges möjlighet att ta eget ansvar och samtidigt får stöd och uppmuntran för din professionella utveckling.
För att matcha profilen har du/är du:
Elteknisk utbildning med minst 2 års erfarenhet som elektriker
Självständig arbetsförmåga och förmåga att samarbeta effektivt med andra
Flexibel inställning till arbetsuppgifter
Ordningssam och serviceinriktad med förmåga att skapa goda kundrelationer
B-körkort är ett krav
Beredd att resa
Vad vi erbjuder dig:
Spännande och varierande arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö som kännetecknas med "högt i tak" och "Frihet under ansvar".
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Utmärkta anställningsvillkor och en kultur som värdesätter och uppskattar både kollegor och kunder
En plats där din kompetens och erfarenhet tas tillvara och där du kan bidra till vår fortsatta framgång
På Tängmans Processautomation AB ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team av dedikerade elektriker och tekniker. Skicka din ansökan idag och bli en del av vår framgångsrika resa!
Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Ersättning
Månadslön - Fast lön
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9504660