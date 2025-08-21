Serviceelektriker
2025-08-21
Är du vår nästa serviceelektriker?
Rosenqvists startade för över hundratjugofem år sedan, närmare bestämt 1898. Närheten till våra kunder är densamma nu som då, även om inriktningen på verksamheten har förändrats under åren. Sedan mitten av 1970-talet har vi tillverkat egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket. Vi har levererat över 6 000 bevattningsmaskiner och är en komplett leverantör av bevattningssystem. Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i Europa. Vi har nyligen flyttat in i nya lokaler i Vä/Kristianstad.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som serviceelektriker kommer du främst att jobba med inkoppling och uppsättning av elsystem till våra bevattningspumpar. I tjänsten ingår även service, underhåll och felsökning på våra bevattningslösningar där en del arbete utförs ute hos kund.
Då tjänsten inte helt täcks av el-relaterade arbeten kommer du även arbeta med mekaniskt montage av våra bevattningsmaskiner.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser att du som söker har en praktisk bakgrund inom el och har du dessutom allmän behörighet ses det starkt meriterande. Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom Rosenqvists. B-körkort och datorvana är en förutsättning för tjänsten, likaså att du har kunskaper i engelska, samt är van vid att arbeta i system.
Du som person har ett stort tekniskt intresse, är självgående, ansvarsfull, har lätt för att kommunicera och är bra på att skapa struktur och arbeta systematiskt. Stor vikt läggs vid att du är prestigelös, lyhörd och har god samarbetsförmåga.
Information och kontakt
Om du vill arbeta med ett tekniskt kunnigt team med hög servicegrad är du välkommen med din ansökan som endast tas emot via Wikans hemsida- www.wikan.se
Sista ansökningsdag är 11/9.
Tjänsten är på heltid och provanställning tillämpas.
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Håkansson på 044-5906507.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
