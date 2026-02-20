Servicedesktekniker
Är du den som löser det andra ger upp på? Vi söker nu Servicedesktekniker (andralinje) till Tekniska verken!
Är du en tekniker som gillar att gå på djupet, analysera komplexa problem och se till att systemen fungerar - på riktigt? Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens gör skillnad, både i vardagen och när det verkligen gäller? Hos oss på Tekniska verken får du arbeta nära tekniken, ta ansvar i skarpa lägen och vara med och bygga en stabil, professionell och framtidssäker servicedesk.
Om rollen
Som servicedesktekniker i andralinjen är du en nyckelperson i hanteringen av tekniskt mer komplexa ärenden. Du kliver in när förstalinjen behöver stöd, tar ägarskap för incidenter och driver felsökning och lösning hela vägen i mål.
Du arbetar nära drift, systemadministratörer, tredjelinje och leverantörer och har en viktig roll vid både större incidenter och långsiktiga förbättringar av vår IT-miljö.
Här handlar det inte om snabba standardsvar - utan om analys, struktur och tekniskt hantverk.
Dina arbetsdagar kan bland annat innebära att du:
- hanterar eskalerade ärenden och genomför fördjupad felsökning i klient-, server- och nätverksmiljö
- analyserar och åtgärdar problem inom autentisering, applikationer och system
- agerar Incident Manager vid större incidenter och leder återställningsarbetet
- administrerar, underhåller och vidareutvecklar miljöer inom AD, Windows Server, Exchange, Microsoft 365 samt Intune/SCCM
- samarbetar tätt med drift, tredjelinje och leverantörer vid komplexa tekniska ärenden
- dokumenterar lösningar, delar kunskap och deltar i förbättringsarbete samt tekniska projekt
Tillsammans bygger vi en servicedesk som klarar både vardagens tekniska utmaningar och kritiska incidenter - med kvalitet, struktur och trygghet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som gillar att gå på djupet och som inte släpper ett problem förrän du verkligen förstått och löst det. Du kombinerar teknisk analysförmåga med ansvarstagande och har ett lugn även när tempot är högt.
Du tar initiativ, prioriterar rätt i pressade situationer och bidrar aktivt till att förbättra både teknik, processer och arbetssätt. Samarbete faller sig naturligt för dig - oavsett om det gäller kollegor i servicedesk, drift eller externa parter.
Vi ser att du har:
- Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet
- Erfarenhet av IT-support i servicedesk, gärna i second line
- Goda kunskaper inom Windows Server, Active Directory, VMware samt molntjänster som Azure
- Erfarenhet av fördjupad felsökning inom nätverk, autentisering och system
- Vana att arbeta i ärendehanteringssystem
- B-körkort
- God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande är om du har:
- ITIL-certifiering (Foundation)
- Erfarenhet av rollen som Incident Manager
- Erfarenhet av ServiceNow eller Jira
- Kompetens inom Intune, SCCM, Azure eller Microsoft 365
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Linn Kindstedt, 072-240 43 48. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Sara Thelander, HR-specialist, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 15 mars, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
