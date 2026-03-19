Servicedesk-tekniker inom IT | Göteborg | Experis

2026-03-19
Är du driven, nyfiken och redo att ta första steget i din IT-karriär? Hos ett modernt bolag i Göteborg får du chansen att vara den som löser användarnas tekniska utmaningar i förstalinjen - och med det, ta stora steg i din utveckling inom IT-support! Här värderas din ambition, ditt driv och din problemlösningsförmåga högt!
Om rollen
Är du en nyfiken och ambitiös person som trivs med att hjälpa andra och lösa tekniska utmaningar? Ett modernt och växande bolag mitt i centrala Göteborg söker nu en IT-supporttekniker i förstalinjen - perfekt för dig som vill utvecklas snabbt och bli en viktig del av företagets IT-miljö!
Som förstalinjens IT-support är du den första kontakten när kunderna behöver teknisk hjälp! Du arbetar nära verksamheten och får vardagen att flyta smidigt genom att lösa problem, svara på frågor och guida användare i deras digitala utmaningar!
Här läggs stor vikt vid din ambition, din problemlösningsförmåga och framför allt din inställning! Med rätt driv och vilja att lära kommer du långt i denna roll!

Arbetsuppgifter
* Ge tekniskt stöd till användare via telefon, chatt, mail och fjärrstyrning
* Felsöka datorer, kringutrustning, system och användarrelaterade problem
* Hantera konton, behörigheter och andra ärenden i ärendehanteringssystem
* Installera och konfigurera mjukvara, klienter och standardapplikationer
* Utföra administration i Microsoft 365 och andra interna system
* Guida användare i digitala verktyg och ge pedagogisk support
Vi söker dig som har:
* 1-2 års erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer och kringutrustning
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Placeringsort: Göteborg.
* Omfattning: Heltid.
* Arbetstid: Dagtid
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
