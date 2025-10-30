Servicechef VS
Är du en trygg och relationsbyggande lagkapten med bred erfarenhet från VS? Trivs du med att utveckla och lyfta såväl medarbetare som verksamhet? Gillar du även att arbeta kundnära? Då är rollen som Servicechef inom VS på Prenad i Helsingborg rätt utmaning för dig.
Prenad är ett tryggt och växande bolag med en ökad orderingång på olika serviceprojekt varför vi behöver förstärka vår laguppställning med en erfaren lagkapten tillika Servicechef till vår VS-verksamhet i Helsingborg. Vår serviceenhet inom VS arbetar med att serva kunderna inom både stora och mindre VS-projekt samt med olika typer av serviceprojekt.
Rollen som Servicechef VS
Som Servicechef hos oss kommer du ges möjlighet till att forma samt bygga upp den nuvarande organisationen/verksamheten, men dels även att driva på den framtida utvecklingen av vår serviceenhet. Serviceenheten inom VS i Helsingborg består idag av cirka 20 montörer samt två serviceledare fördelade på två av våra bolag, Prenad VS och på Bravida VS, vilka du kommer ha fullt personalansvar för.
För oss är det viktigt att du som blir vår nya Servicechef är en trygg och naturlig lagkapten med ett välutvecklat chefs- och ledarskap. Du stöttar och coachar dina medarbetare inom den dagliga operativa verksamheten.
Rollen innebär även att arbeta kundnära. Du kommer tillsammans med dina serviceledare ansvara för våra leveranser och för att uppdragen utförs på bästa sätt. Du driver även utvecklingen av nya erbjudanden mot kund. Tillsammans med serviceledarna vårdar du befintliga kundrelationer, och arbetar parallellt även med nykundsbearbetning. I tjänsten ingår även ansvar för inköp av material, utrustning och tjänster.
Som Servicechef blir du enhetens ansikte utåt. Rollen ger dig stora möjligheter att själv påverka dess innehåll och prägel, samt i vilken riktning du vill organisera och utveckla arbetet för dig själv, medarbetarna och vår serviceenhet. Vi är ett bolag med korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att delta i varierande typer av serviceuppdrag med allt ifrån helhetsansvar för större bostadsbolag, mindre serviceprojekt till byggföretag, industrin, köpcentrum etc. Du rapporterar direkt till vår avdelningschef VS, med vilken du även delar budgetansvaret för enheten med.
Tjänsten är på heltid med fast månadslön. Tillträde omgående enligt överenskommelse. Körkort erfordras till den här tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll inom ett framgångsrikt och branschledande företag med en entrepenöriell atmosfär. Du kommer få arbeta tillsammans med trevliga och proffsiga kollegor. Vidare kommer du även få vara med om att påverka din roll och bidra till utvecklingen av vår verksamhet i Helsingborg och Skåne.
Vår strävan är att alla ska trivas och må bra på jobbet och att du känner dig säker och trygg på din arbetsplats. Därför är din arbetsmiljö, hälsa och friskvård vardagsprioriterade områden hos oss. Inom koncernen Bravida Prenad erbjuds mycket goda utvecklingsmöjligheter för vår personal.
Lämpliga tidigare erfarenheter och kompetenser
För tjänsten är det primärt att du har bred branschvana, helst med tidigare erfarenhet från liknande roll, där du har haft fullt personalansvar samt ansvar för serviceleveranser. Vi ser gärna att du har utbildning inom VS eller annat tekniskt närliggande område som vi bedömer som motsvarande, antingen från gymnasie- eller högskolenivå.
Du besitter idag mycket goda kunskaper inom ekonomi, kalkyl och upphandling, samt har tidigare ledarskapserfarenhet och förhandlingsvana. Vidare har du god system- och datorvana. Dina personliga egenskaper och färdigheter Du är i grunden en trygg och naturlig lagledare som trivs i serviceyrket. Vi tror att dukommer med ett starkt positivt driv och energi leda dina medarbetare och verksamhet framåt. Genom att utveckla ditt arbetslag mot gemensamma mål bidrar du till vår arbetsplats positiva anda och framtida utveckling samt lönsamhet. Vår gemensamma värdegrund fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete varför vi vill att du också delar våra värderingar.
Då allt i slutändan handlar om att skapa en lönsam verksamhet är du en affärsmässig och resultatinriktad person, med förmågan att formulera och arbeta strukturerat och metodiskt med och mot såväl kort- som långsiktiga mål. Du har en god social kompetens och känsla för service, vilket du använder för att bygga långsiktiga kund- och affärsrelationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Då den här rollen är en nyckelbefattning inom vår verksamhet, kan det komma krävas en säkerhetsprövning och registerkontroll av slutkandidaten.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 14 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
