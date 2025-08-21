Servicechef Älmhult
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Är du en erfaren ledare inom tekniska miljöer och drivs av att leverera högkvalitativa tjänster inom Facility Management? Hos Caverion får du chansen att leda ett kompetent team i en expansiv och dynamisk miljö!
Just nu söker vi servicechef med vana att arbeta i tekniska miljöer, både med underställda medarbetare och specialister. Du kommer att vara en mycket viktig person för vår uppdragsgivare på plats som är ett stort internationellt möbelföretag. Tjänsten innebär hög närvaro i verksamheten och med det har du har ett stort engagemang för dina medarbetare.
Du får möjlighet att arbeta med
I rollen kommer du ansvara för att leda och driva och hålla samman FM-leveransen, till din hjälp har du ditt team som består av 5 tekniker i Älmhult. Tillsammans leder ni mot gemensamt uppsatta mål som tid, innehåll, kvalitet och säkerställer uppdragets leverans mot kunden. Du erbjuds en öppen och dynamisk arbetsplats med stor frihet inom en bransch med hög efterfrågan.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Bakgrund
• Teknisk utbildning, gärna från högskola eller liknande erfarenhet förvärvad på annat sätt
• Dokumenterad ledarerfarenhet, minimum 5 år.
• Erfarenhet av teknisk Facility Management
• Ekonomiska kunskaper, förståelse för vad som driver lönsamhet
• ABFF, Aff - kunskap
• Kompetens inom grundläggande arbetsrätt och arbetsmiljö
För att lyckas i rollen ser vi att du har en förmåga att entusiasmera medarbetare och kunder för att i förlängningen bygga förtroendeingivande relationer. Vi tror också att du är affärsmässig och van vid att agera representativt och tycker om att se affärsnyttan. Vi ser också att du är självständig, prestigelös och strukturerad i ditt arbetssätt.
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älmhult Jobbnummer
9469169