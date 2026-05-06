Servicebiträden till Serviceintraprenaden
2026-05-06
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
4 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-06

Arbetsuppgifter
Vår organisation är en serviceintraprenad på Växjö kommuns gymnasieskolor samt en del grundskolor och förskolor.
För nuvarande är vi ca 55 medarbetare. Vi söker nu personal för att förstärka vårt team då vi har en pensionsavgång och en längre föräldraledighet samt att vi står inför ett utökat uppdrag till hösten. Vill du bli en del av gänget och bidra till en god studie- och arbetsmiljö för våra elever och personal på skolorna?
Vårt uppdrag består i dagsläget utav tre delar:
* Vi håller våra lokaler rena genom regelmässig städning, samt periodisk städning som utförs i grupp.
* Vi utför försäljning i vår caféverksamhet, tar emot beställningar och utför även fikaservice. Vårt utbud är stort och smörgåsberedning är ett av många moment.
* På uppdrag av våra kunder och samarbetspartner utför vi även andra serviceuppgifter t.ex. inom måltidsorganisationen. Vi bemannar en del stationer såsom servering och disk.
Våra arbetstider är dagtid måndag- fredag kl. 6:00-18:00 beroende på schema, dock kan kvällar och helger förekomma vid t.ex. öppet hus och student.
Då vårt arbete är fysiskt krävande är det viktigt att man gillar att röra på sig. Man utför många tunga lyft under sitt arbetspass, därför är det även viktigt med god fysik.
En god arbetsmiljö är viktig för oss, och hos oss arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Två av tjänsterna är tillsvidare på 100 %, en tjänst är tillsvidare på 80 % och en tjänst är vikariat på 100%

Kvalifikationer
Vi förespråkar arbetsrotation för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt med varierande arbetsuppgifter, därför är det ett krav att du ska kunna arbeta inom alla ovan nämnda områden.
Vi söker dig som är ordningsam, flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är också självständig med god samarbetsförmåga och bra på att kommunicera.
Ett krav för att söka tjänsten är att du har goda kunskaper i svenska, så att du kan förstå och ta till dig instruktioner både i tal och skrift.
Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Du ska kunna börja arbeta kl 6.00.
Vi ser även att du har viss datorkunskap då vi arbetar med PS-självservice.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 190/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Växjö Kommun
351 12 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Bitr. intraprenadchef
Ulrika Reyes 0723783058
