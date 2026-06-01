Utesäljare till Trans El Matic, Jönköping
2026-06-01
Om rollenHos oss får du en central roll i ett företag med stark teknisk kompetens, korta beslutsvägar och höga ambitioner. Vi är specialiserade på apparatskåp, ställverk och elcentraler för industri, fastigheter och infrastruktur – områden som växer snabbt i takt med samhällets elektrifiering och energiomställning. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära kunderna och vara med och utveckla både affären och marknaden. Rollen är bred och varierad, med möjlighet att arbeta mot flera olika kundsegment och hitta nya affärsmöjligheter i en bransch med stor framtidspotential. Här finns stora möjligheter för rätt person att påverka och växa tillsammans med verksamheten. Du rapporterar till VD och utgår från kontoret i Jönköping. Rollen innebär resor i syd- och mellansverige med någon förekommande övernattning per månad
ArbetsuppgifterSom utesäljare hos Trans El Matic får du en viktig roll i att utveckla både befintliga och nya kundrelationer. Du arbetar rådgivande och långsiktigt med fokus på att förstå kundernas behov och hitta rätt tekniska lösningar. En stor del av rollen handlar om att vara ute hos kund. Vi söker därför dig som brinner för kundmöten och som trivs bäst när du får vara ute på fältet och skapa relationer. Du är van vid att själv boka dina kundbesök, planera din vecka och driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. I rollen kommer du att bearbeta kunder inom elinstallation, industri och fastighet samt identifiera nya affärsmöjligheter i regionen. Du arbetar nära ett internt team av projektledare, konstruktörer och tekniskt stöd för att ta fram lösningar och förfrågningsunderlag anpassade efter kundens behov. Du blir en viktig representant för Trans Elmatic på marknaden och får möjlighet att bygga långsiktiga samarbeten med både mindre entreprenörsdrivna bolag och större industriföretag. Rollen innebär stor frihet under ansvar och passar dig som tycker om att kombinera teknik, relationer och affärer.
Om digVi söker dig som trivs i en affärsdriven och relationsskapande roll där du får kombinera teknik, kunddialog och långsiktiga affärer. Du är en person som tycker om att skapa förtroende och bygga relationer över tid, samtidigt som du har förmågan att förstå kundens verksamhet och identifiera nya möjligheter. Du har förmågan att föra affärsmässiga resonemang och skapa värde genom att förstå kundens behov och verksamhet. Som person är du självgående, nyfiken och lyhörd. Du uppskattar frihet under ansvar och gillar att vara ute och träffa kunder, samtidigt som du trivs med att samarbeta nära kollegor internt. Här söker vi dig som vill vara med och bidra i ett bolag med stora möjligheter framåt och som motiveras av att få vara delaktig i en utvecklingsresa.
Din erfarenhetVi tror att du har några års erfarenhet av försäljning mot företag och är van vid att arbeta självständigt med kundbearbetning och relationsbyggande försäljning. För att lyckas i rollen ser vi att du har någon form av erfarenhet från el, teknik eller industri alternativt arbetat med produkter eller lösningar kopplade till elbranschen. Du behöver inte vara specialist, men du behöver ha ett tekniskt intresse och känna dig bekväm i tekniska dialoger. Kanske har du arbetat med produkter eller lösningar kopplade till elbranschen, inom installationsledet, hos grossist eller inom teknisk industri. Du känner dig trygg i dialogen med olika typer av beslutsfattare – från ägare och VD till inköp, projektledare och tekniskt ansvariga.
Vad vi erbjuder digDu får arbeta i en framtidsbransch där elektrifiering, industriutveckling och hållbara lösningar driver efterfrågan framåt. Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din vardag och bolagets fortsatta resa. Samtidigt blir du en del av Ernströmgruppen – en stabil och långsiktig industrikoncern med fokus på innovation och tillväxt.
AnsökanI den här rekryteringen samarbetar Trans El Matic med Jerrie AB. Varmt välkommen med din ansökan via jerrie.se vi arbetar med ett löpande urval. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Frida Dire 070-300 10 16 alternativt Martin Dahlberg på 0763-17 07 41 Så ansöker du
