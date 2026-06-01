Lastbilschaufför CE Göteborg (Specialtransport & Kapell)
2026-06-01
Om Oss
Vi är en väletablerad transportfirma som erbjuder högkvalitativa transportlösningar till våra kunder. Nu söker vi en engagerad och pålitlig lastbilschaufför som vill bli en del av vårt professionella team.
Det kan hända att du lossar själv, men det är mycket sällan.
Vi söker en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför. Tjänsten innebär:
Transport av gods inom Sverige, Norge, Danmark
Säker lastning och lossning av varor.
Dagliga kontroller och enklare underhåll av fordonet.
Körning enligt gällande trafikregler och säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Giltigt CE-körkort.
YKB i giltighet.
Svenska i tal och skrift.
ADR-behörighet/ INTE OBLIGATORSKKvalifikationer
God samarbetsförmåga och hög ansvarskänsla.
Förmåga att arbeta självständigt när det behövs.
Vi Erbjuder
Egen fordon
Modern fordonsflotta med regelbunden service och underhåll.
En trygg och stabil arbetsmiljö med trevliga kollegor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens – inte dina förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Vi är även öppna för Nystartsjobb eller andra anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen, exempelvis om du är nyanländ eller har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV TILL OSS.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig gärna till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: kadour.akeri@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför dragbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kadour Åkeri AB
(org.nr 559423-4535), https://www.kadourtransport.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9940725