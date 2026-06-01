Förvaltningsekonom - konsultuppdrag i Laholm | Jefferson Wells
Experis AB / Ekonomichefsjobb / Laholm Visa alla ekonomichefsjobb i Laholm
2026-06-01
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu en förvaltningsekonom till ett konsultuppdrag i Laholm. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av ekonomistyrning och som trivs i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor, där du får kombinera analys, struktur och rådgivning till verksamheten.
Om rollen
Som förvaltningsekonom arbetar du i en central funktion med ansvar för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Du fungerar som ett stöd till chefer och verksamhet och bidrar till att skapa struktur och kontroll i ekonomiska processer.
Du ingår i ett team tillsammans med bland annat controllers och verksamhetsutvecklare och samarbetar brett inom organisationen. Rollen innebär både strategiska och operativa inslag och kräver en god förmåga att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med budget, prognos och uppföljning
Delta i arbetet med årsredovisning och tertialrapportering
Ansvara för långsiktig ekonomisk planering, både drift och investeringar
Ta fram beslutsunderlag och rapporter till ledning och nämnd
Stötta chefer i ekonomiska frågor genom dialog och analys
Medverka i arbete med intern kontroll och utveckling av ekonomiska processerProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom ekonomi och som trivs i en roll där du kombinerar analys med verksamhetsstöd.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomistyrning
Erfarenhet av budget, uppföljning och ekonomiska analyser
God analytisk förmåga och helhetssyn
Förmåga att kommunicera ekonomisk information på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande.
Uppdragsinformation
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Placering: Laholm
Start: Enligt överenskommelse
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på att matcha chefer och specialister med kvalificerade uppdrag inom bland annat teknik, ekonomi, inköp, HR och supply chain. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga samarbeten där rätt kompetens gör verklig skillnad i verksamheten.
Som konsult via Jefferson Wells får du tillgång till ett brett nätverk av attraktiva uppdragsgivare och möjlighet att utvecklas genom varierande och kvalificerade uppdrag. Vi erbjuder en trygg anställning, professionellt stöd från din konsultchef och en partner som aktivt arbetar för att du ska trivas och lyckas i ditt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Bredgatan 1, 302 45 Halmstad (visa karta
)
302 45 LAHOLM Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Balder Sörensen balder.sorensen@manpower.se Jobbnummer
9940726