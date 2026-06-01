Kockar, köksbiträden och serveringspersonal till nyöppning!
Vill du vara med från början och skapa något nytt?
Pinsa & Co öppnar snart i Kalmar och söker nu engagerade medarbetare till vårt team. Vi letar efter kockar, köksbiträden och serveringspersonal som brinner för mat, service och att skapa en härlig upplevelse för våra gäster.
Hos oss står kvalitet, gemenskap och arbetsglädje i fokus. Oavsett om du har lång erfarenhet eller vill utvecklas inom restaurangbranschen söker vi dig som är positiv, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo.
Vi söker:
Kock
Erfarenhet från restaurangkök är meriterande
Kunnig inom husmanskost
Kan arbeta självständigt och i team
Har passion för matlagning och kvalitet
Köksbiträde
Hjälper till med förberedelser, disk och köksarbete
Är noggrann och organiserad
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Serveringspersonal
Ger gästerna ett varmt och professionellt bemötande
Tar beställningar och serverar mat och dryck
Är social, serviceinriktad och lösningsorienterad
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från starten av en ny restaurang
Ett härligt team och god arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
Heltid, deltid och extra vid behov
Pinsa & Co är ett modernt restaurangkoncept där goda smaker möter hög kvalitet och personlig service. Vi vill skapa en plats där gästerna känner sig välkomna och gärna kommer tillbaka.
Välkommen att skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv.
Placering: Kalmar
Tillträde: Enligt överenskommelse – restaurangen öppnar inom de kommande veckorna.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Zana_canpolat@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallon o Blåbär AB
(org.nr 559488-8652), https://pinsaoco.se/ Arbetsplats
Pinsa & Co Kontakt
Hala Raza 0760141406 Jobbnummer
9940709