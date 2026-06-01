Rektor | Östersund
Vill du vara med och skapa en trygg och utvecklande vardag för både barn och pedagoger? Vill du bli en del av familjär atmosfär där relationer, kvalitet och hållbarhet står i fokus? Då kan tjänsten som rektor hos FVBU vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
Rektor, Östersund
I rollen som rektor tar du ett helhetsansvar för förskolan Emanuel i Östersund samt förskolan Emanuel på Frösön, där du driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt. Detta är en kombinerad roll där du får möjlighet att arbeta både strategiskt som rektor (80%) och operativt nära verksamheten i barngrupp (20%)Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med skollagen och läroplanen (Lpfö18)
Ansvara för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och måluppfyllelse
Personalansvar inklusive rekrytering, arbetsledning och kompetensutveckling
Budgetarbete, uppföljning samt ekonomisk planering
Samverkan med vårdnadshavare, kommun och andra externa aktörer
Arbetsmiljöansvar samt utveckling av en trygg och stimulerande miljö för barn och personal
Ansvar för fastighetsrelaterade frågor samt löpande kontakt med fastighetsägareKvalifikationer
Högskoleutbildning inom pedagogik, exempelvis förskollärare eller lärare mot yngre åldrar
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet
God kunskap om skollagen och förskolans styrdokument
Erfarenhet som rektor är meriterande, men inget krav
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och empatisk ledare med förmåga att fatta beslut i komplexa situationer. Du värnar om goda relationer och bidrar till en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
FVBU erbjuder:
En familjär organisation med små barngrupper och stark gemenskap
En stabil arbetsplats med låg personalomsättning
Möjlighet att påverka och utveckla två förskolor med hög kvalitet
En ideell förening vilket innebär att vi ej är vinstdrivande. Föreningens eventuella överskott går tillbaka till verksamheten.
Ansökan Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar FVBU med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid eller deltid (80% rektor, 20% förskollärare) Tillträde: Enligt överenskommelse
Om FVBU FVBU är en ideell organisation som bedriver socialt arbete grundat på en kristen livssyn. Verksamheten omfattar två mindre, familjära förskolor i Östersund – en centralt belägen samt en på Frösön. Här står trygghet, relationer, hållbarhet och kvalitet i fokus, och allt överskott återinvesteras i verksamheten för barnens bästa. Läs mer via https://fvbu.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
